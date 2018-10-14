Обжигающий гол косовара в девятину, за который ему можно простить любого албанского орла
Очень круто.
Сборная Косово приехала в гости к Фарерским островам на матч Лиги наций и выдала мощнейший старт.
Уже на девятой минуте полузащитник Милот Рашица принял мяч в 25 метрах от ворот и идеально закрутил мяч в девятку.
Это первый гол Милота в 16 матчах за сборную.
- Рашица играет за «Вердер» с 2017 года. в 12 матчах Бундеслиги за бременский клуб он забил два мяча.
- До «Вердера» 22-летний футболист выступал в голландском «Витессе».
- После трех туров Лиги D косовары лидировали в группе 3, на 2 очка опережая Азербайджан.
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