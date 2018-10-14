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Обжигающий гол косовара в девятину, за который ему можно простить любого албанского орла

Обжигающий гол косовара в девятину, за который ему можно простить любого албанского орла
Eurosport

1 час назад

Очень круто.

Сборная Косово приехала в гости к Фарерским островам на матч Лиги наций и выдала мощнейший старт.

Уже на девятой минуте полузащитник Милот Рашица принял мяч в 25 метрах от ворот и идеально закрутил мяч в девятку.

Это первый гол Милота в 16 матчах за сборную.

  • Рашица играет за «Вердер» с 2017 года. в 12 матчах Бундеслиги за бременский клуб он забил два мяча.
  • До «Вердера» 22-летний футболист выступал в голландском «Витессе».
  • После трех туров Лиги D косовары лидировали в группе 3, на 2 очка опережая Азербайджан.
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