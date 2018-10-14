Джикия – новый Игнашевич. Россия вернулась в Сочи и победила Турцию

Сборная России вернулась туда, где для нее закончилась сказка чемпионата мира.

В Сочи (как и, уверен, в остальных городах, куда завезли главный турнир нашей жизни) мало что изменилось с летнего ивента. Да, исчезли флаги, приветствия команд и избыточные упоминания ЧМ-2018, но, например, указатели к фестивалю болельщиков остались на месте. И выглядит это, словно на день рождения маленькой девочки принесли торт с надписью «С Днем МВД!» – очень неуместно.

В Сочи, тем не менее, футбол еще живет. На одноименный клуб в последнем домашнем матче ФНЛ пришло 3470 человек, но дыхание нужно искать не в лучшей лиге мира. В полдень на мосту через улицу Парковую собрались человек 10. Они нависли над пошорканным газоном местной спортшколы, где играли мальчишки, совсем дети – хорошо, если им было лет 7.

Мелочь разделилась на две команды и с кучей ошибок рубилась на полполя. Иногда на них орал какой-то чересчур шаблонный тренер, словно его привезли на юг России из плохого сериала – спортивные штаны, подтянутая физуха, бейсболка на 40-летней лысеющей голове.

«Что ты как трус?» – накричал коуч на кудрявого, как жизнь или Валера Карпин, защитника. Когда родители на мосту подавали редкие реплики, он поднимал взгляд и орал уже на них. «Не подсказывайте им ничего. Мы тут не на результат играем, а учим их футболу», – неожиданно ясно сказал тренер. Предки зашевелились и обиженно протянули, что им нельзя даже детей подбодрить.

Странно, что при таком внимании к детском футболу в городе совсем нет наружной рекламы матча сборной России. По пути из Сочи в Олимпийский парк (примерно 1,5 часа на маршрутке) встречались афиши хоккейного клуба и даже федеральной регбийной лиги, но только не главной команды страны на пике любви к ней. Да, трибунам «Фишта» не хватило до аншлага 2К болельщиков – либо РФС совсем не рассчитывает на случайных зрителей, либо наружка полностью изжила себя. В условиях, когда у федерации с прошлого года нет президента, больше верится в первое.

Организация была сильно хуже по сравнению с чемпионатом мира. Две недели назад здесь же прошел русский этап «Формулы-1», и потому везде осталась айдентика «Королевских гонок». Даже перед кассами остались следы дрифтовавших шин, а на стоящем рядом автодроме прорывался рев моторов – туристов катали на гоночном такси.

Никаких новых баннеров и плакатов о футбольном матче не появилось и возле арены, о соккере напоминало лишь то, что не убрали с ЧМ – арка с приветствием Сочи, символика мирового первенства с летними датами. Лютый сюр, что рекламы Гран-при России у футбольного стадиона было больше, чем основных лого.

Дальше – 6 вещей матча, которые видны только на стадионе:

Станислав Черчесов, РоссияGetty Images

Ничего удивительного, что в два раза громче, чем других футболистов, при объявлении составов приветствовали Дзюбу. Это теперь такой же общий тренд, как любить Путина и не любить Бузову..

Это теперь такой же общий тренд, как любить Путина и не любить Бузову.. В первом тайме в одной из пауз Черчесов подозвал к себе Газинского. После общения с тренером опорник еще сильнее прижался к воротам , местами действуя как третий центральный защитник.

, местами действуя как третий центральный защитник. Похоже, что два сектора в Сочи отдали под бюджетников. Иначе не объяснить, почему там сидели люди, одетые в одинаковые бирюзовые и нежно-оранжевые цвета. И при этом они дружно встали и ушли после второго мяча России.

До перерыва на левом фланге атаки Турции постоянно сидели голуби . Натурально именно в той зоне чаще всего тусовались самые популярные городские птицы. С чем это связано, неизвестно, но, возможно, с качеством газона – именно там виднелись небольшие борозды.

. Натурально именно в той зоне чаще всего тусовались самые популярные городские птицы. С чем это связано, неизвестно, но, возможно, с качеством газона – именно там виднелись небольшие борозды. Ченк Тосун – очень мерзкий футболист . По телевизору в матчах «Эвертона» это почти не заметно, а на арене прямо очень. Подло бьет исподтишка, постоянно орет на соперников и арбитра, регулярно после фола скидывает мяч в любую точку кроме нужной.

. По телевизору в матчах «Эвертона» это почти не заметно, а на арене прямо очень. Подло бьет исподтишка, постоянно орет на соперников и арбитра, регулярно после фола скидывает мяч в любую точку кроме нужной. Возможно, «Фишт» – самый красивый русский стадион, а микс со зрительской иллюминацией делает трибуны чем-то совсем фантастическим.

А затем – еще 5 вещей, которые заметишь и по телеку:

Гилерме – красавчик . Еще в матче со Швецией надежно отстоял на ноль, а с Турцией сделал несколько важных сэйвов. Серьезная заявка на постоянную замену Акинфееву.

. Еще в матче со Швецией надежно отстоял на ноль, а с Турцией сделал несколько важных сэйвов. Серьезная заявка на постоянную замену Акинфееву. Головин ужасно вкатывается в сезон – серость в «Монако», провал в Сочи. С турками он несколько раз разгонял атаки и каждый раз принимал неверные решения, немного исправившись ассистом на Черышева. Видимо, дело в плохом наборе формы после травмы.

Александр Головин (Россия), Ченгиз Ундер (Турция), Лига нацийGetty Images

Черышев – самый опасный игрок России , даже зубастее Дзюбы. Номинально он действует на фланге, но регулярно смещается в центр и уничтожает всех. В 2018-м за сборную у Дениса уже 6 мячей (у капитана – 4). Непонятно, в какой Испании он пропадал столько времени. Просто монстр.

, даже зубастее Дзюбы. Номинально он действует на фланге, но регулярно смещается в центр и уничтожает всех. В 2018-м за сборную у Дениса уже 6 мячей (у капитана – 4). Непонятно, в какой Испании он пропадал столько времени. Просто монстр. Джикия – новый Игнашевич . Успевает и в защите, и в атаке; спас Россию от самого опасного момента турок в первом тайме и лязгнул в штангу при голе Нойштедтера. Мы с вами просто этого еще не понимаем, но 10 лет спустя преклонимся перед Георгием так же, как сейчас молимся на святость Игнаша.

. Успевает и в защите, и в атаке; спас Россию от самого опасного момента турок в первом тайме и лязгнул в штангу при голе Нойштедтера. Мы с вами просто этого еще не понимаем, но 10 лет спустя преклонимся перед Георгием так же, как сейчас молимся на святость Игнаша. Как же преобразилась сборная. Почему Черчесов не мог играть так два года до ЧМ? Теперь она смело бежит в контратаки, не боится кучки парней из крепких европейских клубов и взлетает на первое место в группе Лиги наций. Всегда бы так.

«У него номера ХАМ и ВОР, это о чем-то говорит». У России все хорошо без Кокорина и Мамаева

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