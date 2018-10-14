Getty Images
Джикия – новый Игнашевич. Россия вернулась в Сочи и победила Турцию
2:0 и первое место в группе Лиги наций.
Сборная России вернулась туда, где для нее закончилась сказка чемпионата мира.
В Сочи (как и, уверен, в остальных городах, куда завезли главный турнир нашей жизни) мало что изменилось с летнего ивента. Да, исчезли флаги, приветствия команд и избыточные упоминания ЧМ-2018, но, например, указатели к фестивалю болельщиков остались на месте. И выглядит это, словно на день рождения маленькой девочки принесли торт с надписью «С Днем МВД!» – очень неуместно.
В Сочи, тем не менее, футбол еще живет. На одноименный клуб в последнем домашнем матче ФНЛ пришло 3470 человек, но дыхание нужно искать не в лучшей лиге мира. В полдень на мосту через улицу Парковую собрались человек 10. Они нависли над пошорканным газоном местной спортшколы, где играли мальчишки, совсем дети – хорошо, если им было лет 7.
Мелочь разделилась на две команды и с кучей ошибок рубилась на полполя. Иногда на них орал какой-то чересчур шаблонный тренер, словно его привезли на юг России из плохого сериала – спортивные штаны, подтянутая физуха, бейсболка на 40-летней лысеющей голове.
«Что ты как трус?» – накричал коуч на кудрявого, как жизнь или Валера Карпин, защитника. Когда родители на мосту подавали редкие реплики, он поднимал взгляд и орал уже на них. «Не подсказывайте им ничего. Мы тут не на результат играем, а учим их футболу», – неожиданно ясно сказал тренер. Предки зашевелились и обиженно протянули, что им нельзя даже детей подбодрить.
Странно, что при таком внимании к детском футболу в городе совсем нет наружной рекламы матча сборной России. По пути из Сочи в Олимпийский парк (примерно 1,5 часа на маршрутке) встречались афиши хоккейного клуба и даже федеральной регбийной лиги, но только не главной команды страны на пике любви к ней. Да, трибунам «Фишта» не хватило до аншлага 2К болельщиков – либо РФС совсем не рассчитывает на случайных зрителей, либо наружка полностью изжила себя. В условиях, когда у федерации с прошлого года нет президента, больше верится в первое.
Организация была сильно хуже по сравнению с чемпионатом мира. Две недели назад здесь же прошел русский этап «Формулы-1», и потому везде осталась айдентика «Королевских гонок». Даже перед кассами остались следы дрифтовавших шин, а на стоящем рядом автодроме прорывался рев моторов – туристов катали на гоночном такси.
Никаких новых баннеров и плакатов о футбольном матче не появилось и возле арены, о соккере напоминало лишь то, что не убрали с ЧМ – арка с приветствием Сочи, символика мирового первенства с летними датами. Лютый сюр, что рекламы Гран-при России у футбольного стадиона было больше, чем основных лого.
Дальше – 6 вещей матча, которые видны только на стадионе:
Станислав Черчесов, РоссияGetty Images
- Ничего удивительного, что в два раза громче, чем других футболистов, при объявлении составов приветствовали Дзюбу. Это теперь такой же общий тренд, как любить Путина и не любить Бузову..
- В первом тайме в одной из пауз Черчесов подозвал к себе Газинского. После общения с тренером опорник еще сильнее прижался к воротам, местами действуя как третий центральный защитник.
- Похоже, что два сектора в Сочи отдали под бюджетников. Иначе не объяснить, почему там сидели люди, одетые в одинаковые бирюзовые и нежно-оранжевые цвета. И при этом они дружно встали и ушли после второго мяча России.
- До перерыва на левом фланге атаки Турции постоянно сидели голуби. Натурально именно в той зоне чаще всего тусовались самые популярные городские птицы. С чем это связано, неизвестно, но, возможно, с качеством газона – именно там виднелись небольшие борозды.
- Ченк Тосун – очень мерзкий футболист. По телевизору в матчах «Эвертона» это почти не заметно, а на арене прямо очень. Подло бьет исподтишка, постоянно орет на соперников и арбитра, регулярно после фола скидывает мяч в любую точку кроме нужной.
- Возможно, «Фишт» – самый красивый русский стадион, а микс со зрительской иллюминацией делает трибуны чем-то совсем фантастическим.
А затем – еще 5 вещей, которые заметишь и по телеку:
- Гилерме – красавчик. Еще в матче со Швецией надежно отстоял на ноль, а с Турцией сделал несколько важных сэйвов. Серьезная заявка на постоянную замену Акинфееву.
- Головин ужасно вкатывается в сезон – серость в «Монако», провал в Сочи. С турками он несколько раз разгонял атаки и каждый раз принимал неверные решения, немного исправившись ассистом на Черышева. Видимо, дело в плохом наборе формы после травмы.
Александр Головин (Россия), Ченгиз Ундер (Турция), Лига нацийGetty Images
- Черышев – самый опасный игрок России, даже зубастее Дзюбы. Номинально он действует на фланге, но регулярно смещается в центр и уничтожает всех. В 2018-м за сборную у Дениса уже 6 мячей (у капитана – 4). Непонятно, в какой Испании он пропадал столько времени. Просто монстр.
- Джикия – новый Игнашевич. Успевает и в защите, и в атаке; спас Россию от самого опасного момента турок в первом тайме и лязгнул в штангу при голе Нойштедтера. Мы с вами просто этого еще не понимаем, но 10 лет спустя преклонимся перед Георгием так же, как сейчас молимся на святость Игнаша.
- Как же преобразилась сборная. Почему Черчесов не мог играть так два года до ЧМ? Теперь она смело бежит в контратаки, не боится кучки парней из крепких европейских клубов и взлетает на первое место в группе Лиги наций. Всегда бы так.
«У него номера ХАМ и ВОР, это о чем-то говорит». У России все хорошо без Кокорина и Мамаева