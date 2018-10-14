«Эти голуби злы». Главные герои матча России и Турции точно не футболисты

Россия и Турция сыграли почти также маловариативно в атаке, как и в недавнем матче на турецкой территории, парни Черчесова снова победили, но матч сделало совсем не это.

В середине первого тайма поле стадиона «Фишт» заполонили представители фауны и русских площадей. Голуби отвлекали внимание Гилерме и мешали ему выбивать мяч, пугали форвардов гостей и вообще занимались всем, чтобы принести победу сборной России. И у них получилось.

Россия – Турция – 2:0

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