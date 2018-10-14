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2 гола сборной России, которые сочнее сочинского шашлыка

2 гола сборной России, которые сочнее сочинского шашлыка
Eurosport

1 час назад

Сборная близка к победе в группе.

Сборная России обыграла Турцию в прошедшем в Сочи матче Лиги наций со счетом 2:0.

Счет открыл Роман Нойштедтер на 20-й минуте, к которому отскочил мяч после удара Георгия Джикии в штангу. Это первый гол Романа за национальную команду.

На 78-й минуте Денис Черышев замкнул прострел Александра Головина.

Россия уже побеждала Турцию на выезде (2:1) и играла вничью со Швецией (0:0).

  • Сборная России лидирует в группе B2 с 7 очками после 3 матчей. Для первого места команде Черчесова нужно набрать 1 очко.
  • Заключительный матч группы Россия проведет на выезде против Швеции 20 ноября.
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