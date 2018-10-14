2 гола сборной России, которые сочнее сочинского шашлыка
Сборная близка к победе в группе.
Сборная России обыграла Турцию в прошедшем в Сочи матче Лиги наций со счетом 2:0.
Счет открыл Роман Нойштедтер на 20-й минуте, к которому отскочил мяч после удара Георгия Джикии в штангу. Это первый гол Романа за национальную команду.
На 78-й минуте Денис Черышев замкнул прострел Александра Головина.
Россия уже побеждала Турцию на выезде (2:1) и играла вничью со Швецией (0:0).
- Сборная России лидирует в группе B2 с 7 очками после 3 матчей. Для первого места команде Черчесова нужно набрать 1 очко.
- Заключительный матч группы Россия проведет на выезде против Швеции 20 ноября.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте