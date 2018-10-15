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Голасо на 92-й, перекладина и сэйвы – как Италия добывала первую официальную победу при Манчини

Голасо на 92-й, перекладина и сэйвы – как Италия добывала первую официальную победу при Манчини
Eurosport

1 час назад

Поляки были тоже горячи.

Италия победила Польшу в гостевом матче Лиги наций со счетом 1:0.

Уже на первой минуте «cкуадра Адззура» могла выйти вперед, но могучий удар Джорджиньо пришелся в перекладину.

Перед самом перерывом от гола поляков спас Войцех Шченсный, который отразил выстрел из-за пределов штрафной.

На 73-й минуте уже хозяева обязаны были выходить вперед, но первый удар отбил Джанлуиджи Доннарумма, а на добивании Аркадиуш Милик просто не попал в ворота.

Принес победу Италии Кристиано Бираги на 92-й минуте, замкнув в падении прострел Кевина Лазаньи.

  • Польша заняла последнее место в группе A3 и вылетела в дивизион B.
  • Эта победа стала первой для Роберто Манчини в качестве тренера национальной команды в официальных матчах.
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