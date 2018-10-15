Голасо на 92-й, перекладина и сэйвы – как Италия добывала первую официальную победу при Манчини
Поляки были тоже горячи.
Италия победила Польшу в гостевом матче Лиги наций со счетом 1:0.
Уже на первой минуте «cкуадра Адззура» могла выйти вперед, но могучий удар Джорджиньо пришелся в перекладину.
Перед самом перерывом от гола поляков спас Войцех Шченсный, который отразил выстрел из-за пределов штрафной.
На 73-й минуте уже хозяева обязаны были выходить вперед, но первый удар отбил Джанлуиджи Доннарумма, а на добивании Аркадиуш Милик просто не попал в ворота.
Принес победу Италии Кристиано Бираги на 92-й минуте, замкнув в падении прострел Кевина Лазаньи.
- Польша заняла последнее место в группе A3 и вылетела в дивизион B.
- Эта победа стала первой для Роберто Манчини в качестве тренера национальной команды в официальных матчах.
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