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Лондонский экспресс Дайер так лихо скосил Рамоса, что Салах наконец-то почувствует себя отмщенным

Лондонский экспресс Дайер так лихо скосил Рамоса, что Салах наконец-то почувствует себя отмщенным
Eurosport

28 мин. назадОбновлено 20 мин. назад

Ух, как жестко!

Сборная Испании не лучшим образом провела матч Лиги наций против Англии, особенно первый тайм, который «львы» выиграли со счетом 3:0. «Красная фурия» сгорела не только по счету.

Защитник «львов» Эрик Дайер в одном из эпизодов провел максимально жесткий подкат в отношении коллеги по амплуа Серхио Рамоса.

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