Лондонский экспресс Дайер так лихо скосил Рамоса, что Салах наконец-то почувствует себя отмщенным

Сборная Испании не лучшим образом провела матч Лиги наций против Англии, особенно первый тайм, который «львы» выиграли со счетом 3:0. «Красная фурия» сгорела не только по счету.

Защитник «львов» Эрик Дайер в одном из эпизодов провел максимально жесткий подкат в отношении коллеги по амплуа Серхио Рамоса.

За жестокую казнь Рамоса Дайер получил желтую карточку.

Англичане до перерыва забили три безответных мяча в ворота Давида Де Хеа. Дубль сделал Рахим Стерлинг.

Год заканчивается, но футбольный сезон в самом разгаре.

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