Лондонский экспресс Дайер так лихо скосил Рамоса, что Салах наконец-то почувствует себя отмщенным
Ух, как жестко!
Сборная Испании не лучшим образом провела матч Лиги наций против Англии, особенно первый тайм, который «львы» выиграли со счетом 3:0. «Красная фурия» сгорела не только по счету.
Защитник «львов» Эрик Дайер в одном из эпизодов провел максимально жесткий подкат в отношении коллеги по амплуа Серхио Рамоса.
- За жестокую казнь Рамоса Дайер получил желтую карточку.
- Англичане до перерыва забили три безответных мяча в ворота Давида Де Хеа. Дубль сделал Рахим Стерлинг.
- Год заканчивается, но футбольный сезон в самом разгаре.
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