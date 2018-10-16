Дубль Стерлинга, голевое чутье Алькасера – все пузырьки наваристого англо-испанского бульона
Матч получился вкуснее хамона.
Сборная Англии обыграла Испанию в матче Лиги наций со счетом 3:2.
Счет открыл Рахим Стерлинг на 16-й минуте после блестящего кросса Рэшфорда.
Через 8 минут Маркус забил сам. Кейн зацепился за мяч и крутым пасом вывел юного форвада один на один с Де Хеа.
До разгромного счет довел Стерлинг. Кейн вновь записал на счет ассист, покатив мяч на пустые ворота.
На 58-й минуте один гол отыграл Пако Алькасер, идеально пробив в дальний угол после подачи с углового.
Джордан Пикфорд решил показать дриблинг, а в итоге чудом не дал закатить мяч в ворота Родриго. Испанцы уверены, что в этом эпизоде судья должен был ставить пенальти.
Рефери Шимон Марчиняк добавил семь минут и не зря: на последней из них Рамос забил головой с линии вратарской.
- Сборная Испании проиграла первый матч в Лиге наций.
- «Красная фурия» все равно лидирует в группе с шестью очками.