twitter

Дубль Стерлинга, голевое чутье Алькасера – все пузырьки наваристого англо-испанского бульона

Дубль Стерлинга, голевое чутье Алькасера – все пузырьки наваристого англо-испанского бульона
Eurosport

54 мин. назад

Матч получился вкуснее хамона.

Сборная Англии обыграла Испанию в матче Лиги наций со счетом 3:2.

Счет открыл Рахим Стерлинг на 16-й минуте после блестящего кросса Рэшфорда.

Через 8 минут Маркус забил сам. Кейн зацепился за мяч и крутым пасом вывел юного форвада один на один с Де Хеа.

До разгромного счет довел Стерлинг. Кейн вновь записал на счет ассист, покатив мяч на пустые ворота.

На 58-й минуте один гол отыграл Пако Алькасер, идеально пробив в дальний угол после подачи с углового.

Джордан Пикфорд решил показать дриблинг, а в итоге чудом не дал закатить мяч в ворота Родриго. Испанцы уверены, что в этом эпизоде судья должен был ставить пенальти.

Рефери Шимон Марчиняк добавил семь минут и не зря: на последней из них Рамос забил головой с линии вратарской.

  • Сборная Испании проиграла первый матч в Лиге наций.
  • «Красная фурия» все равно лидирует в группе с шестью очками.
Eurosport в инстаграме

Подписывайся на Eurosport.ru в инстаграме

По теме

Лига наций

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - «Фильм стоит смотреть только ради молодой Киры Найтли». 6 фактов о футбольном кино

02:41
Популярные видео
Штанга, отряд защитников и вратарь-паук не спасли «Орландо» от очередного влета
2 494 просмотров14/10 в 13:21
Екатерина Александрова выходит в финал турнира в Линце
1 061 просмотров13/10 в 18:19
А еще вам может понравиться