Дубль Стерлинга, голевое чутье Алькасера – все пузырьки наваристого англо-испанского бульона

Сборная Англии обыграла Испанию в матче Лиги наций со счетом 3:2.

Счет открыл Рахим Стерлинг на 16-й минуте после блестящего кросса Рэшфорда.

Через 8 минут Маркус забил сам. Кейн зацепился за мяч и крутым пасом вывел юного форвада один на один с Де Хеа.

До разгромного счет довел Стерлинг. Кейн вновь записал на счет ассист, покатив мяч на пустые ворота.

На 58-й минуте один гол отыграл Пако Алькасер, идеально пробив в дальний угол после подачи с углового.

Джордан Пикфорд решил показать дриблинг, а в итоге чудом не дал закатить мяч в ворота Родриго. Испанцы уверены, что в этом эпизоде судья должен был ставить пенальти.

Рефери Шимон Марчиняк добавил семь минут и не зря: на последней из них Рамос забил головой с линии вратарской.

Сборная Испании проиграла первый матч в Лиге наций.

«Красная фурия» все равно лидирует в группе с шестью очками.

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