Пако Алькасер – самый горячий форвард Европы. Летом его выперли из «Барселоны»

Пока сезон только начинается, главные форварды набирают форму вместе с ним. Статистика суперзвезд нападения пока не впечатляет – Роналду много создает и отдает, но не забивает; Месси забивает, но может явно больше; Гризманн не забивает, не отдает, но не создает магию.

Вместо признанных селебрити раскрываются новые страйкеры, чьи имена мы либо не знали, либо подзабыли. Главный из них – Пако Алькасер. Он появился на радарах в «Валенсии», согласился на запас «Барселоны» и потратил два года молодости на подбадривание MSN со скамейки.

После окончания сезона-2017/18 (17 матчей в Примере, 9 из них – выходы на замену) испанец твердо решил, что пора искать что-то новое. Сначала он рассчитывал остаться в Примере и подмигивал «Бетису», но в конце августа ушел в годовую аренду в «Боруссию Д».

Пако Алькасер («Боруссия Дортмунд»)twitter

«Решил уйти из «Барселоны», чтобы получать время на поле и наслаждаться профессией. Сложно играть, когда в команде есть Месси, Суарес и Коутиньо», – рассказал Пако о расставании с Каталонией. «Дортмунду» новичок достался всего за 2 миллиона евро.

Алькасер вышел на замену в матче с «Айнтрахтом» перед 81 тысячей болельщиков и забил в дебютной игре. Из-за травмы лодыжки он вернулся в игру лишь через 15 дней, опять остался в запасе и опять забил – снова после выхода на замену, теперь дубль «Байеру». Четыре дня спустя пришли голы в Лиге чемпионов – теперь Пако вышел в старте, сначала шмякнул в перекладину с пенальти, а через три минуты положил с игры «Монако».

Пако Алькасер («Боруссия Дортмунд»), Андреа Раджи («Монако»)Getty Images

В игре с «Аугсбургом» случился самый яркий перформанс Алькасера. Он снова выпрыгнул со скамейки, сравнял счет уже через три минуты, затем сделал дубль, а при счете 3:3 вжарил со штрафного так, что никакой голкипер не достал бы.

Если вы сбились со счета, давайте посмотрим на конверсию Пако в Бундеслиге еще раз: 23 минуты на гол с «Айнтрахтом», дубль «Байеру» за 27 минут и хет-трик «Аугсбургу» за полчаса на поле. Да, в чемпионате Германии Алькасер провел всего 80 минут и забил 6 мячей – в среднем, это 13,3 минуты на результативное касание.

Его тут же вызвали в сборную Испании, дали девятый номер и выпустили в старте на матч с Уэльсом. За 73 минуты на поле суперфорвард вонзил два мяча и почему-то не попал в стартовые 11 на Англию, снова выпрыгнул на замену и спустя минуту сотворил гол.

Чудо Алькасера еще и в том, что он удивительно продуктивен. У него уже 10 забитых мячей в шести играх за «Боруссию» и Испанию, и на них ему потребовались 10 ударов в створ и 245 минут на газоне. 24,5 минуты на гол!

Авторитетная Bild уже написала, что «Дортмунд» согласовал с Пако пятилетний контракт с удвоением зарплаты до 8 млн евро. Летом 2019-го немцам нужно выкупить игрока у «Барселоны», в контракте четко прописана сумма в 23 миллиона евро. При этом «Боруссия» зачем-то торгуется за другого топ-фрешмена старта сезона – Кшиштофа Пёнтека, хотя у нее уже есть могучий страйкер с потрясающей конверсией.

Испания – Англия – 2:3

Дубль Стерлинга, голевое чутье Алькасера – все пузырьки наваристого англо-испанского бульона