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Рамос не меняется: Серхио грязнейше наступил на Рахима Стерлинга и не получил желтой

Рамос не меняется: Серхио грязнейше наступил на Стерлинга и не получил желтой
Eurosport

9 мин. назад

Когда-нибудь УЕФА выгонит испанца на мороз – он играет намеренно грубо.

Если ты все еще сомневался, что Серхио Рамос – закоренелый злодей, то вот свежее доказательство.

В игре против сборной Англии в рамках Лиги наций Рамос подленько наступил на лежачего Рахима Стерлинга. Судья по традиции ничего не увидел и даже не предупредил Серхио.

  • Свою желтую Рамос все-таки получил, но за споры с арбитром, а не за грязную игру.
  • Англия выиграла у Испании со счетом 3:2. Стерлинг оформил дубль, Рамос забил один мяч.

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