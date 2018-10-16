Рамос не меняется: Серхио грязнейше наступил на Рахима Стерлинга и не получил желтой
Когда-нибудь УЕФА выгонит испанца на мороз – он играет намеренно грубо.
Если ты все еще сомневался, что Серхио Рамос – закоренелый злодей, то вот свежее доказательство.
В игре против сборной Англии в рамках Лиги наций Рамос подленько наступил на лежачего Рахима Стерлинга. Судья по традиции ничего не увидел и даже не предупредил Серхио.
- Свою желтую Рамос все-таки получил, но за споры с арбитром, а не за грязную игру.
- Англия выиграла у Испании со счетом 3:2. Стерлинг оформил дубль, Рамос забил один мяч.
Алькасер – самый горячий форвард Европы. Летом от него отказалась «Барселона»
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте