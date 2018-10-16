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«Ливерпуль» потерял Мохамеда Салаха и еще 4 игрока во время паузы на международные матчи

«Ливерпуль» потерял Салаха и еще 4 игрока во время паузы на международные матчи
Eurosport

49 мин. назадОбновлено 42 мин. назад

Клопп в шоке.

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп остался без пяти игроков основы перед матчем АПЛ с «Хаддерсфилдом».

В матчах за национальные сборные травмы разной степени тяжести получили Мохамед Салах, Садио Мане, Наби Кейта, Вирджил Ван Дейк и Джеймс Милнер.

Двое игроков сломались в матчах Лиги наций, турнира, который жестко раскритиковал Клопп: «Парни, к сожалению, снова уехали... Играть в матчах Лиги наций – самого бессмысленного футбольного турнира в мире. Надеюсь, после этого они вернутся здоровыми, чтобы играть в таких легких турнирах, как АПЛ, Лига чемпионов и Кубок Лиги... у ребят наступили тяжелые времена».

Теперь тяжелые времена могут наступить у «Ливерпуля».

  • 20 октября поредевший состав «Ливерпуля» сыграет против «Хаддерсфилда» – в 19:30 по Москве.
  • Мерсисайдцы делят первое место АПЛ с «Манчестер Сити» и «Челси».
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