Getty Images
«Ливерпуль» потерял Мохамеда Салаха и еще 4 игрока во время паузы на международные матчи
Клопп в шоке.
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп остался без пяти игроков основы перед матчем АПЛ с «Хаддерсфилдом».
В матчах за национальные сборные травмы разной степени тяжести получили Мохамед Салах, Садио Мане, Наби Кейта, Вирджил Ван Дейк и Джеймс Милнер.
Двое игроков сломались в матчах Лиги наций, турнира, который жестко раскритиковал Клопп: «Парни, к сожалению, снова уехали... Играть в матчах Лиги наций – самого бессмысленного футбольного турнира в мире. Надеюсь, после этого они вернутся здоровыми, чтобы играть в таких легких турнирах, как АПЛ, Лига чемпионов и Кубок Лиги... у ребят наступили тяжелые времена».
Теперь тяжелые времена могут наступить у «Ливерпуля».
- 20 октября поредевший состав «Ливерпуля» сыграет против «Хаддерсфилда» – в 19:30 по Москве.
- Мерсисайдцы делят первое место АПЛ с «Манчестер Сити» и «Челси».
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте