Суперкросс Мбаппе в матче с Германией, к которому не успел ни один напарник Килиана

Сборная Франции проиграла Германии первый тайм матча Лиги наций со счетом 0:1.

Лучший молодой игрок ЧМ-2018 Килиан Мбаппе отметился сверхбыстрым прорывом к штрафной команды Йоахима Лёва, но, к сожалению, к такому рывку французского гепарда оказались не готовы даже партнеры по сборной. В итоге единственный мяч в первые 45 минут забил Тони Кроос.

На 62-й минуте счет сравнял Антуан Гризманн.

На ЧМ-2018 в России Мбаппе настрелял 4 гола в 7 матчах команды Дидье Дешама.

В «ПСЖ» у Килиана дела идут еще лучше: 8 мячей за 5 игр в Лиге 1.

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