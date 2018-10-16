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Суперкросс Мбаппе в матче с Германией, к которому не успел ни один напарник Килиана

Суперкросс Мбаппе в матче с Германией, к которому не успел ни один напарник
Eurosport

15 мин. назад

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Сборная Франции проиграла Германии первый тайм матча Лиги наций со счетом 0:1.

Лучший молодой игрок ЧМ-2018 Килиан Мбаппе отметился сверхбыстрым прорывом к штрафной команды Йоахима Лёва, но, к сожалению, к такому рывку французского гепарда оказались не готовы даже партнеры по сборной. В итоге единственный мяч в первые 45 минут забил Тони Кроос.

На 62-й минуте счет сравнял Антуан Гризманн.

  • На ЧМ-2018 в России Мбаппе настрелял 4 гола в 7 матчах команды Дидье Дешама.
  • В «ПСЖ» у Килиана дела идут еще лучше: 8 мячей за 5 игр в Лиге 1.
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