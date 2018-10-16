Eurosport

Хитрец Генрих Мхитарян прикинулся Лео Месси и изящно пробил со штрафного под стенкой

Хитрец Мхитарян прикинулся Месси и изящно пробил со штрафного под стенкой
Eurosport

25 мин. назадОбновлено 24 мин. назад

Нокаутировал македонцев.

Сборная Армении не испытала проблем в домашней игре Лиги наций против Македонии – 4:0.

Капитан армянской команды Генрих Мхитарян ассистировал партнерам при первом и втором голах, но сам отличился лишь на 94-й минуте. Зато как! Форвард «Арсенала» исполнил штрафной и хитро пробил под стенкой. Вратарь Столе Дмитриевски не ожидал такого подвоха и прыгнул с запозданием.

  • Несмотря на провал, Македония по-прежнему лидирует в группе 4D. Балканцы выиграли три предыдущие встречи.
  • Армения отстает на 3 очка за два тура до финиша.
Eurosport в твиттере

По теме

Лига наций

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - Игроки «Нэшвилла» растерзали «Миннесоту» – даже Хищник проявлял больше жалости к жертвам

02:45
Популярные видео
Гандболистка забросила с поворотом на 360 и устроила нежные обнимашки с партнершами по сборной
11 357 просмотров8 ч
Ковальчук красиво прошил кипера, но «Лос-Анджелес» все равно сгорел «Торонто»
 806 просмотров12 ч
А еще вам может понравиться