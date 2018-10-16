Хитрец Генрих Мхитарян прикинулся Лео Месси и изящно пробил со штрафного под стенкой

Сборная Армении не испытала проблем в домашней игре Лиги наций против Македонии – 4:0.

Капитан армянской команды Генрих Мхитарян ассистировал партнерам при первом и втором голах, но сам отличился лишь на 94-й минуте. Зато как! Форвард «Арсенала» исполнил штрафной и хитро пробил под стенкой. Вратарь Столе Дмитриевски не ожидал такого подвоха и прыгнул с запозданием.