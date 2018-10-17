Изумительный гол Руслана Малиновского, который вывел Украину в элиту Лиги наций

Сборная Украины победила Чехию в прошедшем в Харькове матче группы 1В Лиги наций.

Единственный гол был забит на 43-й минуте. Роман Яремчук с линии штрафной отпасовал назад на Руслана Малиновского, и полузащитник «Генка» с 25 метром положил мяч впритирку со штангой. Прыжок Иржи Павленки оказался безнадежным.

Украина набрала 9 очков из 9 и за один матч до конца стала недосягаемой для Чехии и Словакии.

В сезоне-2020/21 Украина выступит в высшем дивизионе – Лиге А.

16 ноября команда Андрея Шевченко сыграет на выезде со словаками.

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