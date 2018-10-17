Getty Images

Пенальти Крооса и ответный дубль Гризманна, который почти отправил Германию в Лигу В

Пенальти Крооса и ответный дубль Гризманна, который почти отправил Германию в Лигу В
Eurosport

28 мин. назад

До ЧМ-2018 такое вообще можно было представить?

Франция погрузила немцев еще глубже в депрессию победой в Лиге наций – 2:1.

Тони Кроос подарил сборной Йоахима Лёва робкую надежду, чисто реализовав пенальти. Уго Льорису оставалось лишь гневно пинать штангу.

Но сначала Антуан Гризманн напомнил соперникам, кто здесь действующий чемпион.

А потом закрепил материал.

  • В 2018 году Германия победила в трех матчах, а проиграла – в шести, забила 9 мячей, а пропустила 15.
  • В рейтинге лучших бомбардиров сборной Франции Гризманн присоединился к Сильвену Вильтору – у обоих по 26 голов.
Eurosport в твиттере

Подписывайся на Eurosport.ru в твиттере

По теме

Лига наций

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - Игроки «Нэшвилла» растерзали «Миннесоту» – даже Хищник проявлял больше жалости к жертвам

02:45
Популярные видео
Гандболистка забросила с поворотом на 360 и устроила нежные обнимашки с партнершами по сборной
12 401 просмотров10 ч
Ковальчук красиво прошил кипера, но «Лос-Анджелес» все равно сгорел «Торонто»
 831 просмотров14 ч
А еще вам может понравиться