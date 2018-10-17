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Пенальти Крооса и ответный дубль Гризманна, который почти отправил Германию в Лигу В
До ЧМ-2018 такое вообще можно было представить?
Франция погрузила немцев еще глубже в депрессию победой в Лиге наций – 2:1.
Тони Кроос подарил сборной Йоахима Лёва робкую надежду, чисто реализовав пенальти. Уго Льорису оставалось лишь гневно пинать штангу.
Но сначала Антуан Гризманн напомнил соперникам, кто здесь действующий чемпион.
А потом закрепил материал.
- В 2018 году Германия победила в трех матчах, а проиграла – в шести, забила 9 мячей, а пропустила 15.
- В рейтинге лучших бомбардиров сборной Франции Гризманн присоединился к Сильвену Вильтору – у обоих по 26 голов.
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