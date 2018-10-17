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Чиполина забил второй подряд победный гол и стал лучшим игроком в истории сборной Гибралтара

Чиполина забил второй подряд победный гол и стал лучшим игроком в истории Гибралтара
Eurosport

1 час назад

Лабрадор, Гибралтар, в Лиге наций пожар.

Сборная Гибралтара одержала вторую сенсационную победу в Лиге наций – на этот раз над Лихтенштейном со счетом 2:1.

В матче 16 октября снова отличился полузащитник Джозеф Чиполина: на его счету теперь два мяча в национальной карьере и статус лучшего игрока в истории сборной Гибралтара. Оба – победные.

Гол Чиполины, который заставит соперников плакать.

Но самым прекрасным было то, как скромный Гибралтар праздновал победу над скромным Лихтенштейном: со слезами, полными трибунами и кругом почета.

  • Тремя днями ранее Чиполина забил единственный гол в ворота Армении и принес Гибралтару первую в истории победу.
  • Гибралтар занимает второе место в четвертом группе лиги D.
  • Чиполина выступает за английский клуб второй лиги «Линкольн».
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