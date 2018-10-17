Eurosport
Чиполина забил второй подряд победный гол и стал лучшим игроком в истории сборной Гибралтара
Лабрадор, Гибралтар, в Лиге наций пожар.
Сборная Гибралтара одержала вторую сенсационную победу в Лиге наций – на этот раз над Лихтенштейном со счетом 2:1.
В матче 16 октября снова отличился полузащитник Джозеф Чиполина: на его счету теперь два мяча в национальной карьере и статус лучшего игрока в истории сборной Гибралтара. Оба – победные.
Гол Чиполины, который заставит соперников плакать.
Но самым прекрасным было то, как скромный Гибралтар праздновал победу над скромным Лихтенштейном: со слезами, полными трибунами и кругом почета.
- Тремя днями ранее Чиполина забил единственный гол в ворота Армении и принес Гибралтару первую в истории победу.
- Гибралтар занимает второе место в четвертом группе лиги D.
- Чиполина выступает за английский клуб второй лиги «Линкольн».
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