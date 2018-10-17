Тренер Йоахим Лёв проиграл шестой матч за год. Вот 4 тренера, которые возглавят Германию вместо него

2018 год для Германии вышел ужасным – вылет с ЧМ-2018 еще на групповой стадии и шесть поражений за 10 месяцев, такого с ней не случалось никогда. Йоахим Лёв и руководство Немецкого футбольного союза говорит, что все под контролем, но если вдруг Йоги отправят в отставку еще до конца года, то вот четыре вероятных кандидата на его место.

Феликс Магат

Феликс Магат, «Фулхэм»Imago

Почему да: Железный Феликс мигом наладит дисциплину в бундестим – еще на ЧМ Лёв не справлялся с футболистами, сидевших до утра в PlayStation и от того дико не высыпавшихся. Плюс Магату уже 65, самое время переключиться с клубов на сборные.

Почему нет: Феликс провалился в трех последних клубах и трех разных странах, и есть подозрение, что вышел из моды и не чувствует время. Мучительные тренировки, от которых олдскульные парни выворачивали из желудков еду под кустами, уже вряд ли сработают с капризулями из 2k18.

Ральф Рангник

Ральф Рангник, «РБ Лейпциг»Getty Images

Почему да: построил с нуля два клуба, которые примерно полгода называли грозой «Баварии» – «Хоффенхайм» в начале десятых и современный «Лейпциг». Причем если с «деревенскими» он пошумел как тренер, то с «РБ» как менеджер, и это идеальное сочетание для сборной. Рангник – уважаемый в Германии тактик, на уровне Бердыева в России, его знания помогут забуксовавшей национальной команде и дадут ей новый импульс.

Почему нет: Рангник отжал тренерскую работу в «Лейпциге» на сезон и заявил, что слишком стар для новых вызовов. «Плохо переношу поражения. Когда я был ребенком, то однажды продул прадеду в настольную игру и бросил в него игрушечную пожарную машину», – говорил Ральф еще в 2008-м.

Мирко Сломка

Мирко СломкаImago

Почему да: во-первых, он свободен. Во-вторых, в отличном возрасте для работы (ему 51). В-третьих, знает, как выруливать из кризиса – в 2014-м принял «Гамбург» на предпоследнем месте, удвоил число тренировок и тут же сенсационно бахнул «Дортмунд». Он классный тактик и до сих пор немного недооценен в Германии.

Почему нет: не убедил, что перестроился для работы в новой Бундеслиге, и не тренирует в высшем дивизионе уже четыре года. Такое случается с коучами – рухнувшая мотивация и потеря интереса к футболу. Если проблема не в этом, то знаний Сломки с запасом хватит для сборной.

Ханс-Дитер Флик

Ханс-Дитер Флик, Йоахим Лёв, ГерманияGetty Images

Почему да: основной соратник Лёва на ЧМ-2014 – идеальная кандидатура для преемственности в сборной. После Кубка мира Флик отправился сначала в федерацию, а потом и совсем отошел от дел. Самая популярная точка зрения в Германии на провал сборной в 2018-м – рядом с Йоги больше нет человека, который давал бы другую точку зрения. Если это так, то Ханси получит в распоряжение сборную и покажет единственно верное мнение.

Почему нет: не каждый второй тренер становится классным первым. Германии дважды за 22 года повезло с ассистентами и наследием (кроме Лёва был еще Берти Фогтс) – какие шансы, что будет третий счастливый билет?

А вот еще 6 кандидатов, которых не нужно ждать в бундестим:

Юрген Клопп. Сильнейший немецкий тренер в самом соку выстроил «Ливерпуль» и дотащил его до финала Лиги чемпионов, хотя это и было оверперформингом. В этом сезоне с трансферами «красные» вышли на новую ступень эволюции, и бросать команду в такой стадии прогресса было бы странно, глупо и нелогично.

Юлиан Нагельсманн. Самый хайповый из коучей-младенцев дорабатывает контракт в «Хоффенхайме» и со следующего сезона приступает к свежему вызову в «Лейпциге». Разрывать соглашение с новым клубом ради сборной – не то развлечение, с которого нужно начинать топ-карьеру в 31 год.

Филипп Лам. Капитан золотой немецкой сборной-2014 в 2017-м сам говорил, что не хочет становиться коучем, и даже не пошел на тренерские курсы после окончания карьеры. Ноль шансов, что передумает.

Юпп Хайнкес. Просто отстаньте от дедушки.

Мирослав Клозе. Немецкий футбольный союз не занимается такой ерундой, как поиск новых зиданов и гвардиол, поэтому боссы не сдернут Миро из «Баварии»-U-17. Пусть спокойно растет с малышней и набирается опыта.

Франц Беккенбауэр. Просто отстаньте от дедушки-2.

Франция – Германия – 2:1

2018-й – худший год для Германии. А им еще играть с Россией

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