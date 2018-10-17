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Гризманн берет движения не только из Fortnite: по пути на разминку он спародировал походку Конора
Антуан – весельчак.
В матче четвертого тура Лиги наций сборная Франции на своем поле выиграла у сборной Германии – 2:1.
Перед началом игры форвард «трехцветных» Антуан Гризманн был настолько расслаблен и уверен в себе, что по пути на разминку спародировал знаменитую походку бойца UFC Конора Макгрегора.
- На поле Гризманн был так же хорош – оформил дубль и принес команде Дидье Дешама победу. Посмотреть на голы Антуана можно здесь.
- В 2018 году Гризманн в составе сборной Франции стал чемпионом мира, а еще выиграл Лигу Европы и Суперкубок Европы вместе с «Атлетико».
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