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Непостижимый промах игрока сборной Норвегии по пустым воротам – от ужаса волосы седеют

Непостижимый промах игрока сборной Норвегии по пустым воротам – от ужаса волосы седеют
Eurosport

49 мин. назад

Джошуа Кинг долго не забудет такой кошмар.

Сборная Норвегии победила Болгарию в матче группы 3C Лиги наций со счетом 1:0. Скандинавы могли обеспечить себе спокойную концовку и преимущество в два гола, но на 83-й минуте произошло нечто.

Джошуа Кинг получил идеальную скидку от партнера перед абсолютно пустыми воротами и… Ни в одном языке мира не найдется слов, чтобы описать то, что сотворил норвежский гамбиец.

  • За два тура до финиша Норвегия и Болгария с 9 очками делят лидерство в группе 3C. Скандинавы впереди за счет разницы мячей.
  • Кинг пробовался в «МЮ», «Престоне», «Мёнхенгладбахе», «Халл Сити» и «Блэкберне», а в 2015-м осел в «Борнмуте».
  • В 36 матчах за сборную Джошуа 12 раз не промахнулся и сделал как надо.
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