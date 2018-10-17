У Гибралтара больше побед, чем у Германии. Все потому, что у них есть Чиполины

13 октября сборная Гибралтара написала историю – команда из карликовой страны одержала выездную победу над Арменией. Раньше она никогда не выигрывала в официальных матчах, но все когда-то случается впервые.

Население Гибралтара реально крошечно: в стране живут всего 33 тысячи человек. Все они расположились на кусочке земли площадью 6,5 км² – для сравнения, один московский ТЦ «Вегас» оккупировал 0,48 км² (то есть 1/13 часть Гибралтара).

Лидер национальной команды, которой руководит уругваец Хулио Рибас, – полузащитник «Линкольна» Джозеф Чиполина, именно он забил единственный гол в ворота армян. Основная работа Чиполины – в тюрьме, где он занимает должность охранника.

«Когда нам дали пенальти в игре с Арменией, удар доверили мне. Партнеры по команде знали, что я хладнокровен, ведь я привык исполнять наказания (здесь игра слов: penalty на английском означает и обычное наказание, и пенальти в футболе)», – рассказывает Чиполина.

«Когда у меня появилась возможность получить хорошую работу, я бросил профессиональный футбол. Экономический кризис сподвиг меня к этому решению. Мне пришлось думать о будущем. Работа на государство дает тебе большую стабильность.

Когда я работаю ночью, я тренируюсь утром. Если я занят в дневные часы, то выхожу на тренировку после работы», – продолжает Джозеф, который ушел из профессионального спорта в 2012 году. Но за четыре дня он забил сразу 2 победных гола в большом футболе – не только в ворота Армении, но и в ворота Лихтенштейна (Гибралтар опять победил, 2:1).

Вместе с Джозефом за Гибралтар рубится его кузен Рой: он тоже защитник и он тоже оттрубил по 90 минут против Армении и Лихтенштейна. Игрой команды-сенсации заправляет ночной кошмар синьора Помидора – семья Чиполина: 35-летний Рой носит капитанскую повязку и руководит игрой в защите, а 30-летний Джозеф гасит соперников по группе 4D победными голами. В своей лиге сборная Гибралтара уже выиграла больше матчей, чем Германия – в своей.

По гибралтарскому поверью, страна будет оставаться британской до тех пор, пока здесь не умрет последний магот. Маготы – это единственные обезьяны, которые проживают на территории Европы в диком виде, и единственные макаки, проживающие вне Азии.

После матчей с Арменией и Лихтенштейном в Гибралтаре появилось новое поверье: национальная сборная будет жива, пока в ней есть хоть один Чиполина.

У Джозефа есть родной брат Кеннет Джордж. Он тоже футболист и уже сыграл один матч за сборную – в марте 2017 года против Боснии (0:5).

А еще в династии Чиполина есть 18-летний Майкл – брат Джозефа, который пока не играл за сборную, но выступает за гибралтарский клуб «Манчестер-62».

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