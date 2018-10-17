Рамос доказал в твиттере невиновность: Стерлинг симулировал, а Серхио проходил мимо

Капитан сборной Испании Серхио Рамос предоставил доказательство, что он не наступал на игрока сборной Англии Рахима Стерлинга во время матча Лиги наций.

На видео, которое Рамос запостил в твиттер, можно заметить, что Стерлинг симулирует нарушение, а Серхио просто подбегает к нему и наступает на землю – близко от ноги Рахима, но все же не на саму ногу.

Вот тут видно еще четче – Рамос не трогал англичанина:

Сборная Испании уступила сборной Англии со счетом 2:3, матч проходил в Севилье.

Стерлинг оформил дубль, Рамос забил один мяч.

Рамос стал всеобщим объектом для ненависти в мае, когда в финале ЛЧ травмировал Мо Салаха и Лориса Кариуса.

Рамос: «Клопп думает, что проиграл из-за меня. Но он уступил в финале не впервые»

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