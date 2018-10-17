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Рамос доказал в твиттере невиновность: Стерлинг симулировал, а Серхио проходил мимо
Новая точка зрения на эпизод.
Капитан сборной Испании Серхио Рамос предоставил доказательство, что он не наступал на игрока сборной Англии Рахима Стерлинга во время матча Лиги наций.
На видео, которое Рамос запостил в твиттер, можно заметить, что Стерлинг симулирует нарушение, а Серхио просто подбегает к нему и наступает на землю – близко от ноги Рахима, но все же не на саму ногу.
Вот тут видно еще четче – Рамос не трогал англичанина:
- Сборная Испании уступила сборной Англии со счетом 2:3, матч проходил в Севилье.
- Стерлинг оформил дубль, Рамос забил один мяч.
- Рамос стал всеобщим объектом для ненависти в мае, когда в финале ЛЧ травмировал Мо Салаха и Лориса Кариуса.
Рамос: «Клопп думает, что проиграл из-за меня. Но он уступил в финале не впервые»
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