Getty Images

Рамос доказал в твиттере невиновность: Стерлинг симулировал, а Серхио проходил мимо

Рамос доказал в твиттере невиновность: Стерлинг симулировал, а Серхио проходил мимо
Eurosport

31 мин. назад

Новая точка зрения на эпизод.

Капитан сборной Испании Серхио Рамос предоставил доказательство, что он не наступал на игрока сборной Англии Рахима Стерлинга во время матча Лиги наций.

На видео, которое Рамос запостил в твиттер, можно заметить, что Стерлинг симулирует нарушение, а Серхио просто подбегает к нему и наступает на землю – близко от ноги Рахима, но все же не на саму ногу.

Вот тут видно еще четче – Рамос не трогал англичанина:

  • Сборная Испании уступила сборной Англии со счетом 2:3, матч проходил в Севилье.
  • Стерлинг оформил дубль, Рамос забил один мяч.
  • Рамос стал всеобщим объектом для ненависти в мае, когда в финале ЛЧ травмировал Мо Салаха и Лориса Кариуса.

Рамос: «Клопп думает, что проиграл из-за меня. Но он уступил в финале не впервые»

Eurosport Вконтакте

Подписывайся на нас ВКонтакте

По теме

Лига наций

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - Золотое выступление Трубниковой на ЮОИ – новое поколение российских гимнасток набирает высоту

01:11
Популярные видео
«Касатки» больше и сильнее «пингвинов». Малкин и Кросби познали это на собственной шкуре
 484 просмотров3 ч
Игроки «Нэшвилла» растерзали «Миннесоту» – даже Хищник проявлял больше жалости к жертвам
1 150 просмотров23 ч
А еще вам может понравиться