Уго Льорис: «У меня нет сомнений в Мануэле Нойере, он – просто лучший»

Голкипер сборной Франции Уго Льорис назвал вратаря сборной Германии Мануэля Нойера лучшим в мире.

«У меня нет никаких сомнений в Нойере. Он – фантастический игрок, для меня он просто лучший», – отметил Льорис.

В матче Лиги наций между Францией и Германией Льорис пропустил один мяч, Нойер – два.

Нойер не играл большую часть сезона-2017/18 из-за травмы и поехал на чемпионат мира без игровой практики. Сборная Германии вылетела по итогам группового этапа.

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