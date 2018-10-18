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Уго Льорис: «У меня нет сомнений в Мануэле Нойере, он – просто лучший»
Немец по-прежнему пользуется исключительной репутацией.
Голкипер сборной Франции Уго Льорис назвал вратаря сборной Германии Мануэля Нойера лучшим в мире.
«У меня нет никаких сомнений в Нойере. Он – фантастический игрок, для меня он просто лучший», – отметил Льорис.
- В матче Лиги наций между Францией и Германией Льорис пропустил один мяч, Нойер – два.
- Нойер не играл большую часть сезона-2017/18 из-за травмы и поехал на чемпионат мира без игровой практики. Сборная Германии вылетела по итогам группового этапа.
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