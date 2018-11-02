Усэйн Болт по-братски приобнял Станислава Черчесова, которого встретил в Москве
Фото великих людей.
Восьмикратный олимпийский чемпион в беге Усэйн Болт прилетел в Москву.
Ямайский спринтер встретился с главным тренером сборной России по футболу Станиславом Черчесовым. «С легендарным легкоатлетом Усэйном Болтом в Москве», – написал Станислав Саламович в инстаграме.
- Болт ушел из австралийского футбольного клуб «Сентрал Кост Мэринерс» из-за финансовых разногласий.
- Усэйн провел один товарищеский матч, в котором сделал дубль.
BBC: Усэйн Болт покинул австралийский клуб из-за недовольства предложенным контрактом
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