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Усэйн Болт по-братски приобнял Станислава Черчесова, которого встретил в Москве

Болт по-братски приобнял Черчесова, которого встретил в Москве
Eurosport

1 час назад

Фото великих людей.

Восьмикратный олимпийский чемпион в беге Усэйн Болт прилетел в Москву.

Ямайский спринтер встретился с главным тренером сборной России по футболу Станиславом Черчесовым. «С легендарным легкоатлетом Усэйном Болтом в Москве», – написал Станислав Саламович в инстаграме.

  • Болт ушел из австралийского футбольного клуб «Сентрал Кост Мэринерс» из-за финансовых разногласий.
  • Усэйн провел один товарищеский матч, в котором сделал дубль.

BBC: Усэйн Болт покинул австралийский клуб из-за недовольства предложенным контрактом

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