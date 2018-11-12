Getty Images

Нападающий «Краснодара» Ари впервые вызван в сборную России

Ари впервые вызван в сборную России
Eurosport

1 час назад

Бразильцу помогло несчатье – травма Артема Дзюбы.

Нападающий «Краснодара» Ари впервые получил вызов в сборную России и уже приехал на сбор.

Натурализованный бразилец заменил в составе Артема Дзюбу, который травмировал колено, а затем усугубил повреждение в матче против ЦСКА.

32-летний Ари получил русский паспорт в 2018-м году, а в России живет уже восемь лет. Нападающий разговаривает на русском языке и слушает русскую музыку.

  • Ари – третий бразилец после Маринату Гилерме и Марио Фернандеса, который получил гражданство в России и сыграет за сборную.
  • В чемпионате России-2018/19 Ари забил 7 мячей и сделал 4 ассиста.
  • 15 ноября Россия сыграет товарищеский матч против Германии, а 20-го встретится с Швецией в Лиге наций.
Eurosport в инстаграме

Подписывайся на нас в инстаграме

По теме

Лига наций

Результаты

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - Иван Барбашев вырезал ассист на гол «Миннесоте», но ответ получился мощнее

02:49
Популярные видео
«Канзас» и «Солт-Лейк» организовали бойню с шестью мячами и нелепым ассистом защитника на гол в свои
 417 просмотров3 ч
Безумное лазерное шоу перед финалом турнира в Муийон-Ле-Каптиф, которому позавидует даже Евровидение
1 717 просмотров18 ч
А еще вам может понравиться