Нападающий «Краснодара» Ари впервые вызван в сборную России

Нападающий «Краснодара» Ари впервые получил вызов в сборную России и уже приехал на сбор.

Натурализованный бразилец заменил в составе Артема Дзюбу, который травмировал колено, а затем усугубил повреждение в матче против ЦСКА.

32-летний Ари получил русский паспорт в 2018-м году, а в России живет уже восемь лет. Нападающий разговаривает на русском языке и слушает русскую музыку.

Ари – третий бразилец после Маринату Гилерме и Марио Фернандеса, который получил гражданство в России и сыграет за сборную.

В чемпионате России-2018/19 Ари забил 7 мячей и сделал 4 ассиста.

15 ноября Россия сыграет товарищеский матч против Германии, а 20-го встретится с Швецией в Лиге наций.

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