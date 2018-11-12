Роман Павлюченко: «Ари бил российских игроков, а его взяли в сборную. Матчи с ним смотреть не буду»

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко критически отнесся к вызову в национальную команду натурализованного бразильца Ари.

«Ари вызвали в сборную России? Ну у нас же нет своих российских футболистов. Для меня Ари раздражитель, сами знаете, почему. Я просто не буду смотреть матчи сборной России с участием Ари. Для меня этот футболист вызывает особенные чувства после драки в финале Кубка России. У нас получается, что половина игроков из Бразилии, половина из России, что это за сборная такая?

Лучше вызывать своих российских футболистов, пускай мы не будем добиваться каких-то сверхрезультатов, но у нас что, некого вызвать в сборную? У нас есть нападающие, которые могут заменить того же Дзюбу. Для меня эта ситуация на самом деле дикая – после того, как он бьет по голове сзади российских футболистов и потом его вызывают в сборную России. Я считаю, что это неправильно, поэтому я с его участием матчи сборной смотреть не буду», – приводит слова Павлюченко Sport24.

В конце финала Кубка России-2016/17 между «Уралом» и «Локомотивом» (0:2) развязалась драка, активное участие в которой принимал Ари.

После игры Павлюченко, выступавший тогда за «Урал», назвал Ари ******** [презервативом].

Игрок «Краснодара» Ари уничтожил Самуэля Жиго из «Спартака» и свою репутацию тычком в стиле Зидана

Подписывайся на нас Вконтакте