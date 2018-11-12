Валерий Рейнгольд – об Ари: «Я живу в России и не хочу, чтобы за сборную играл американец»

Бывший футболист «Спартака» Валерий Рейнгольд не поддержал решение Станислава Черчесова вызвать в сборную России нападающего «Краснодара» Ари.

«Я живу в России и не хочу, чтобы за сборную играл американец, образно говоря. У нас страна – не обхватишь, у нас столько талантов искать надо, работать. Это лишний раз говорит о том, что наши чиновники не хотят работать. Хотят нахаляву получать бабки, что они хорошо и грамотно делают.

Менталитет российского жителя таков. Например, выйдет команда натурализованных игроков, любой работяга скажет: а где наш Вася или Петя? Вы что, все с ума сошли? Самое интересное, что они близко не подходят к сборным своих стран. Значит, о чем это говорит? Эти люди приехали на заработки. Мы этого хотим? Надо, чтобы играли наши.

Ари – нападающий, иногда забивает. У нас же как: забил мяч – звезда, два раза попал по мячу – двойная звезда. Ну если каждого награждать призом – ты будешь играть в сборной. Что в сборной забыл Рауш? Я смотрю на его слезы на глазах, я не хочу этого парня обидеть. Но какой он игрок сборной? Это как нужно не понимать футбол, чтобы его приглашать в сборную?» – приводит слова Рейнгольда «Чемпионат».

Ари выступает в чемпионате России с 2010 года.

Бразилец получил российский паспорт в июле 2018 года.

Павлюченко: «Ари бил российских игроков, а его взяли в сборную. Матчи с ним смотреть не буду»

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