Тренер сборной России Станислав Черчесов: «ЧМ-2018 сделал меня популярнее среди пожилых женщин»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов не знает, в чем секрет его магнетизма после ЧМ-2018.

«Чемпионат мира сделал меня популярнее среди пожилых женщин. Не знаю, почему. Недавно в Лондоне ко мне подошла 85-летняя леди, местная. И захотела со мной поговорить о российском футболе!» – рассказал Станислав Черчесов Bild.

15 ноября состоится товарищеский матч Германия – Россия. Включай сопочку в 22:45 по Москве.

Для тех, кто мечтает приехать на матч – он пройдет на «Ред Булл Арене».

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