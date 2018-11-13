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Тренер сборной России Станислав Черчесов: «ЧМ-2018 сделал меня популярнее среди пожилых женщин»
Любопытная взаимосвязь.
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов не знает, в чем секрет его магнетизма после ЧМ-2018.
«Чемпионат мира сделал меня популярнее среди пожилых женщин. Не знаю, почему. Недавно в Лондоне ко мне подошла 85-летняя леди, местная. И захотела со мной поговорить о российском футболе!» – рассказал Станислав Черчесов Bild.
- 15 ноября состоится товарищеский матч Германия – Россия. Включай сопочку в 22:45 по Москве.
- Для тех, кто мечтает приехать на матч – он пройдет на «Ред Булл Арене».
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