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Оливье Жиру и Преснель Кимпембе озвучат суперзлодеев во французской версии «Человека-паука»

Жиру и Кимпембе озвучат суперзлодеев во французской версии «Человека-паука»
Eurosport

1 час назад

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Футболисты сборной Франции Оливье Жиру и Преснель Кимпембе продублируют голоса актеров во французской озвучке мультфильма «Человек-паук: Через вселенные».

Спортсмены присоединятся в работе над дубляжом к актеру Стефану Баку и певице Камилии Жордане.

Режиссеры определились, какие роли достанутся футболистам: Жиру отдаст голос Зеленому гоблину, а Кимпембе озвучит Скорпиона. Оба персонажа – суперзлодеи и противники Человека-паука. Об этом сообщила пресс-служба Sony Pictures France.

  • Новая версия анимационного фильма про Спайдермена выйдет в прокат во Франции 12 декабря. В России «Человека-паука» покажут на экранах с 27 декабря.
  • Ранее другой игрок сборной Франции Антуан Гризманн озвучил Супермена в «Лего Фильме: Бэтмен». В оригинале эту роль примерил голливудский актер Ченнинг Татум.

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