Sport.es: «Барселона» интересуется Георгием Чакветадзе

«Барселона» просмотрит 19-летнего нападающего «Гента» Георгия Чакветадзе.

Форвард примет участие в выездном матче сборной Грузии в Лиге наций против Андорры. Скауты каталонского клуба уже получили аккредитацию на эту игру, чтобы принять решение по футболисту, за которым наблюдают больше года.

Чакветадзе перешел в «Гент» из тбилисского «Динамо». В 17-летнем возрасте за грузинский клуб Георгий забил пять мячей в высшей лиге. В первый год в бельгийском чемпионате страйкер вколотил четыре мяча и сделал два ассиста в 15 играх. Об этом пишет Sport.es.

Если Чакветадзе окажется в «Барселоне», то станет вторым грузином в каталонском клубе. Первым был Георгий Чантурия, выступавший в одной команде с Жераром Деулофеу и выигравший юниорский дивизион. Сейчас 25-летний вингер играет за екатеринбургский «Урал».

Матч с Андоррой станет для Чакветадзе шестым в национальной команде, в пяти предыдущих он забил три мяча.

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