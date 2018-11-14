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Sport.es: «Барселона» интересуется Георгием Чакветадзе
К сожалению, не комментатором Eurosport.
«Барселона» просмотрит 19-летнего нападающего «Гента» Георгия Чакветадзе.
Форвард примет участие в выездном матче сборной Грузии в Лиге наций против Андорры. Скауты каталонского клуба уже получили аккредитацию на эту игру, чтобы принять решение по футболисту, за которым наблюдают больше года.
Чакветадзе перешел в «Гент» из тбилисского «Динамо». В 17-летнем возрасте за грузинский клуб Георгий забил пять мячей в высшей лиге. В первый год в бельгийском чемпионате страйкер вколотил четыре мяча и сделал два ассиста в 15 играх. Об этом пишет Sport.es.
Если Чакветадзе окажется в «Барселоне», то станет вторым грузином в каталонском клубе. Первым был Георгий Чантурия, выступавший в одной команде с Жераром Деулофеу и выигравший юниорский дивизион. Сейчас 25-летний вингер играет за екатеринбургский «Урал».
- Матч с Андоррой станет для Чакветадзе шестым в национальной команде, в пяти предыдущих он забил три мяча.
- Теннисные трансляции на Eurosport Россия комментирует экс-пятая ракетка мира Анна Чакветадзе.
Реальная возможность увидеть гол Чакветадзе в ворота Швеции