Eurosport
Мбаппе заставил Дешама применить VAR прямо на тренировке, когда коуч не заметил гол Килиана
Чемпион мира, а мотивация, будто только вчера попал в команду.
Технология видеопомощи арбитрам появится в АПЛ только через год, а во Франции VAR используют даже на тренировках.
Перед матчем против Нидерландов в Лиге наций сборная Франции провела двусторонку. В одном из эпизодов Килиан Мбаппе забил мяч, но Дидье Дешам, судивший игру, этого не заметил. Тогда Мбаппе вместе с Оливье Жиру подбежали к коучу с криками: «Тренер, тренер! Дай объясню!» Нападающие эмоционально мучили босса примерно минуту. Всем остальным игрокам было все равно.
В конце концов, терпение Дешама истекло, он показал жест, который рефери показывают перед тем, как воспользоваться VAR, и ушел в здание. Через несколько минут Дидье вернулся на поле и засчитал гол – справедливость восторжествовала.
- Мбаппе получил награду лучшего молодого игрока чемпионата мира-2018.
- 16 ноября Франция сыграет с Нидерландами в Лиге наций.