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Мбаппе заставил Дешама применить VAR прямо на тренировке, когда коуч не заметил гол Килиана

Мбаппе заставил Дешама применить VAR прямо на тренировке, когда коуч не заметил гол Килиана
Eurosport

1 час назад

Чемпион мира, а мотивация, будто только вчера попал в команду.

Технология видеопомощи арбитрам появится в АПЛ только через год, а во Франции VAR используют даже на тренировках.

Перед матчем против Нидерландов в Лиге наций сборная Франции провела двусторонку. В одном из эпизодов Килиан Мбаппе забил мяч, но Дидье Дешам, судивший игру, этого не заметил. Тогда Мбаппе вместе с Оливье Жиру подбежали к коучу с криками: «Тренер, тренер! Дай объясню!» Нападающие эмоционально мучили босса примерно минуту. Всем остальным игрокам было все равно.

В конце концов, терпение Дешама истекло, он показал жест, который рефери показывают перед тем, как воспользоваться VAR, и ушел в здание. Через несколько минут Дидье вернулся на поле и засчитал гол – справедливость восторжествовала.

  • Мбаппе получил награду лучшего молодого игрока чемпионата мира-2018.
  • 16 ноября Франция сыграет с Нидерландами в Лиге наций.
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