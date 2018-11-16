«Отлично вмазал Серхио Рамосу. Теперь поговори мне. Испания – *******». Деян Ловрен сошел с ума

Хорватия обыграла Испанию в будоражащем триллере – 3:2.

В одном из эпизодов матча защитник «Ливерпуля» Деян Ловрен съездил локтем по голове капитана испанцев Серхио Рамоса. После матча прямо в раздевалке хорват запустил прямой эфир в инстаграме, в котором издевался над испанцами и Рамосом.

«Локтем ему хорошенько... Ха-ха! 3:2! Поговори мне теперь, приятель. Дружище! Испания – сосунки!» – кричал Ловрен

Кроме того, Ловрен закрыл флаг Испании на футболке и указал на хорватский, заявив, что достойная команда только у хорватов. «Теперь победим Англию и выйдем, как цари», – добавил Деяен.

Позже хорват опубликовал момент с ударом локтем по затылку Рамоса с подписью: «Доброе утро, Хорватия».

Односторонний конфликт Ловрена с Рамосом начался после заявления хорвата о том, что он считает себя в пятерке лучших защитников в мире, а испанец ошибается чаще него. Серхио отказался комментировать слова Ловрена, указав, что не ищет хайпа, а все его ответы на трофейной полке.

В сборной Хорватии часто балуются в прямом эфире из раздевалки. Домагой Вида прославился тем, что кричал «Слава Украине» после победы Хорватии над Россией в четвертьфинале чемпионата мира. А после извинялся.

Матч Англия – Хорватия пройдет 18 ноября. Победитель выйдет в плей-офф Лиги наций. В случае ничьей дальше пройдут испанцы. Есть над чем подумать.

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