Игрок сборной Латвии чуть не укатился под стол от смеха – его развеселил казахский переводчик

15 ноября Денис Ракель забил мяч за латышей в матче Лиги наций Казахстан – Латвия (1:1).

Перед игрой состоялась традиционная пресс-конференция. Фразы футболистов сборной Латвии адаптировал для казахстанцев переводчик, но делал это с запинками, путая фамилии игроков: одного футболиста он назвал Анаболичем.

«То есть... он достаточно хорошо себя показывает в том плане, что он очень уверенно начал участвовать в тренировках, несмотря на то, что он очень молодой, но по его игре видно, что он достаточно выглядит взрослым. То есть достаточно опытен. И Алексей Савельев очень хорошо отдает пасы, хорошо ассистирует, и также хорош при отборе мяча», – на этих фразах лицо латыша Ракеля свело судорогами от смеха, мужчина едва сдержался от полноценного хохота. Но так и не ясно до конца, что его развеселило – чужой язык или смысл сказанного.

Денис Ракель играет за «Ригу».

Также за карьеру он побывал в чемпионате Польши и даже в Англии (два сезона в «Рединге»).

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