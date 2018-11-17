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Юра Мовсисян напомнил о себе стильным покером в ворота работяг из Гибралтара
Даже жаль бедных гибралтарцев.
Армения затоптала Гибралтар в матче Лиги наций со счетом 5:2.
Страйкер армянской сборной и клуба MLS «Чикаго Файр» Юра Мовсисян сильнее всех раззадорил табло в этой встрече.
Сперва, подыграв предплечьем, Юра в падении ввернул мяч в сетку.
Затем получил издевательски роскошный выход один на один с кипером Гибралтара и легко увел мяч в дальний нижний.
Хет-трик случился после точного удара под перекладину.
А четвертый гол – продолжение розыгрыша стандарта сборной Армении.
- Московский «Спартак» расстался с Мовсисяном зимой 2016-го.
- 31-летний нападающий перешел в «Чикаго» осенью 2018 года.
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