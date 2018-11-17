Юра Мовсисян напомнил о себе стильным покером в ворота работяг из Гибралтара

Армения затоптала Гибралтар в матче Лиги наций со счетом 5:2.

Страйкер армянской сборной и клуба MLS «Чикаго Файр» Юра Мовсисян сильнее всех раззадорил табло в этой встрече.

Сперва, подыграв предплечьем, Юра в падении ввернул мяч в сетку.

Затем получил издевательски роскошный выход один на один с кипером Гибралтара и легко увел мяч в дальний нижний.

Хет-трик случился после точного удара под перекладину.

А четвертый гол – продолжение розыгрыша стандарта сборной Армении.

Московский «Спартак» расстался с Мовсисяном зимой 2016-го.

31-летний нападающий перешел в «Чикаго» осенью 2018 года.

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