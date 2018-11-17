Голландия пережила смену поколений. Она победила чемпионов мира и выкинула Германию во вторую лигу

Финал чемпионата мира-2010 был пиковым моментом для голландского футбола XXI века. Команда со Снейдером, Роббеном и другими звездами десятых проиграла только «Барселоне» в футболках сборной Испании. Тогда никто не мог и представить, что через два года сборная проиграет все три матча на ЧЕ в Польше и Украине, а через шесть и восемь лет соответственно не квалифицируется на чемпионат Европы во Франции и чемпионат мира в России. Бразильский ЧМ-2014 и бронзовые медали в этом ряду скорее исключение. Нидерланды вошли на нисходящую стадию жизненного цикла именно после того самого гола Иньесты в дополнительное время.

Цикл до турнира в России вошел в число самых обидных провалов в истории «оранье» (невыход из группы с Францией и Швецией из-за поражения от Болгарии), но теперь с запасом компенсируется успехами в Лиге наций. Команда Кумана точно останется в высшем дивизионе, но главное не это: у Голландии растут молодые звезды, воскресают списанные игроки и завершается смена поколений.

Последняя и стала причиной жесткого пике в последние годы. Эпоха ветеранов, которые брали медали на чемпионатах мира логично завершилась откатом в класс топовых сборных, которые вспоминают только из-за имени и былых регалий. В этом отношении «оранье» идут параллельно со сборной Италии. Этап очищения невыходом на ЧМ прошли, к слову, и те, и другие.

Сейчас же на молодняк (самый старый игрок в основе на матч с Францией – 31-летний Райан Бабел) нет никакого давления, и от этого он расцветает с удвоенной скоростью. В составе сборной всего три игрока топ-клубов, причем Яспер Силлессен относится к таковым с изрядной натяжкой, но это не мешает голландцам разгромно убирать Германию и казнить чемпионов мира. Средний возраст команды при этом стремится в область детского сада.

У Франции не было шансов на «Де Куипе», и это не безосновательный вброс. Чемпионы мира почти в идеальной комплектации соорудили только два удара в створ, ни один из которых не доставил Силлессену хотя бы каких-то проблем, и не провели ни одной стоящей атаки. Главным действующим лицом встречи стал Мемфис Депай. Человека методично убивала огромная зарплата в Манчестере и стиль «МЮ», а потом случился «Лион», который реанимировал карьеру едва ли не самого талантливого игрока поколения. Мемфис вернул финты, пасы и голы уже на второй год во Франции, а теперь стал полноценным лидером «ткачей». Бодрый старт в Лиге 1, голы двум последним чемпионам мира в двух матчах подряд – кажется, скоро Депай скоро последует по пути Мариано.

Если Мемфиса широкая публика знает давно, то с, возможно, лучшим полузащитником мира в краткосрочной перспективе ей еще предстоит познакомиться. Френки Де Йонг летом волновал «Барселону», «Реал», «Манчестер Сити» и еще десяток европейских топ-клубов, но в целях постепенного развития остался в «Аяксе».

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Решение пошло на пользу: точность пасов Френки не падает ниже 90% ни в одном турнире, а еще он отдает примерно 0,9 ключевых паса за матч и совершает 2 отбора в среднем за матч. Матч с Францией исключением не стал. Де Йонг отбирал в стиле Н’Голо Канте и пасовал на привычно космическом уровне.

Амстердамцы имеют приятные перспективы на выход в плей-офф Лиги чемпионов, а значит грандам придется выдать за Де Йонга десяток лишних миллионов к прописанным на Transfermarkt 40 млн. Перфомансы против чемпионов мира тоже накинут несколько мультов.

Раскрытию полузащитника «Аякса» способствует типичная для голландского футбола схема. 4-3-3 Кумана не отличаются серьезными нововведениями, но позволяют Нидерландам контролировать мяч на уровне «Сити» и «Барселоны», даже не обладая настолько исполнителями. 60% в матче против Франции – штука привычная из-за стиля команды Дешама, но в первом тайме показатели поднимались и до 75%, причем владение осуществлялось в атакующих третях. У новой Голландии есть приятный комбинационный и атакующий стиль.

«Оранье» идут правильным путем и возвращают принципы, которые сделали их одной из главных сборных Европы. Перестройка и смена поколений прошла, поэтому не удивляйтесь, если в Катаре-2022 Нидерланды снова заскочат в топ-3.

Нидерланды – Франция – 2:0

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