Магическое спасение Каспера Шмейхеля после удара Гарета Бэйла в самую девятку

Вратарь сборной Дании Каспер Шмейхель сделал эффектное спасение в матче Лиги наций против Уэльса.

На 82-й минуте Гарет Бэйл идеально пробил со штрафного в тридцати метрах от ворот в самую девятку, но датский кипер в невероятном прыжке перевел мяч на угловой и не дал сравнять счет.

Бэйл в итоге Шмейхелю забил, но уже при счете 0:2 в пользу скандинавов. Итоговый счет – 1:2.

В АПЛ-2018/19 Каспер провел четыре сухих матчах из 12. Всего он пропустил 16 мячей.

Дания гарантировала себе первое место в группе В4 и выход в высший дивизион.

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