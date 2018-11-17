Магическое спасение Каспера Шмейхеля после удара Гарета Бэйла в самую девятку
Тянет на сэйв года.
Вратарь сборной Дании Каспер Шмейхель сделал эффектное спасение в матче Лиги наций против Уэльса.
На 82-й минуте Гарет Бэйл идеально пробил со штрафного в тридцати метрах от ворот в самую девятку, но датский кипер в невероятном прыжке перевел мяч на угловой и не дал сравнять счет.
- Бэйл в итоге Шмейхелю забил, но уже при счете 0:2 в пользу скандинавов. Итоговый счет – 1:2.
- В АПЛ-2018/19 Каспер провел четыре сухих матчах из 12. Всего он пропустил 16 мячей.
- Дания гарантировала себе первое место в группе В4 и выход в высший дивизион.
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