Мемфис Депай эффектно довершил первую победу над чемпионами мира издевательской паненкой

Полузащитник сборной Голландии Мемфис Депай установил окончательный счет в матче Лиги наций против Франции.

Уже в добавленное время при счете 1:0 в пользу «оранжевых» Энтони Тэйлор поставил пенальти за фол на Френки де Йонге. К точке подошел Депай, который переиграл Уго Льориса красивой паненкой.

Голландия победила со счетом 2:0 и официально отправила Германию в дивизион ниже.

Для того, чтобы выиграть группу, «оранжевым» нужно в последнем матче не проиграть бундестим.

Голландцы пропустил Евро-2016 и ЧМ-2018, а их соперники – два последних чемпиона мира. Но результаты «оранье» – это не сенсация.

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