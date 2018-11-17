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Мемфис Депай эффектно довершил первую победу над чемпионами мира издевательской паненкой

Депай эффектно довершил победу над чемпионами мира издевательской паненкой
Eurosport

1 час назад

Уго Льорису должно быть обидно.

Полузащитник сборной Голландии Мемфис Депай установил окончательный счет в матче Лиги наций против Франции.

Уже в добавленное время при счете 1:0 в пользу «оранжевых» Энтони Тэйлор поставил пенальти за фол на Френки де Йонге. К точке подошел Депай, который переиграл Уго Льориса красивой паненкой.

  • Голландия победила со счетом 2:0 и официально отправила Германию в дивизион ниже.
  • Для того, чтобы выиграть группу, «оранжевым» нужно в последнем матче не проиграть бундестим.
  • Голландцы пропустил Евро-2016 и ЧМ-2018, а их соперники – два последних чемпиона мира. Но результаты «оранье» – это не сенсация.
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