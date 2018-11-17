Валлийцу с прической-пальмой хватило минуты, чтобы отомстить жестко сфолившему на нем обидчику

На 86-й минуте матча Лиги наций между Уэльсом и Данией полузащитник валлийцев Итан Ампаду получил желтую карточку. Но интересны обстоятельства, при которых это произошло.

Минутой ранее у боковой линии Итана при выносе мяча жестко стукнул по колену форвард Каспер Дольберг. Ампаду от боли полежал за пределами поля, партнеры по сборной заступились за него и побычили на Каспера. Арбитр Иван Крузляк дал скандинаву желтую карточку за грубый фол.

Когда игра возобновилась, Ампаду тут же нашел обидчика и в моменте, мало похожем на игровой, пошел в Дольберга локтем и сшиб его с ног. Итан тоже получил предупреждение от судьи и отошел от места инцидента с отсутствующим взглядом. Футболисты тут же начали небольшую массовую стычку и поразбирались, кто был прав и виноват в этом столкновении.

Дания через две минуты после эпизода забила второй мяч, Уэльс тут же ответил голом Бэйла, но проиграл – 1:2.

После победы датчане гарантировали себе первое место в группе 4 второго дивизиона Лиги наций.

Неймар отомстил арбитру за желтую карточку, со всей силы вмазав мячом по фэйсу

Подписывайся на Eurosport.ru Вконтакте