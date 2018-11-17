Футболист сборной России Ари да Силва: «Владимир Путин – охренительный президент, легенда России»

Нападающий сборной России Ари выразил отношение к российскому лидеру Владимиру Путину.

«Я немножко слежу за политикой. Несомненно, я бы [на президентских выборах-2018 в России] проголосовал за Путина. Простите за выражение, но он охренительный президент.

В Бразилии много бедных и голодающих. Такое тяжело представить здесь, поэтому уважаю Путина. Он – легенда России. Я восхищаюсь его работой. Даже слушаю песню [Саши Честа и Тимати] «Мой лучший друг – президент Путин». У меня есть этот трек на телефоне», – сказал Ари в интервью «Чемпионату».

Форвард вышел в стартовом составе сборной России в товарищеском матче с Германией и стал первым темнокожим футболистом в национальной команде.

Ари играет в России с 2010 года и стал гражданином этой страны в июле 2018 года.

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