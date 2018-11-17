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Азербайджанец Махир Мадатов сохранил мяч так, будто он Иньеста, и зарядил издали в стиле Лэмпарда

Азербайджанец сохранил мяч так, будто он Иньеста, и зарядил издали в стиле Лэмпарда
Eurosport

1 час назад

Скопировал легенд.

И в нижних дивизионах Лиги наций тоже случаются классные голы.

В матче Лиги D между Азербайджаном и Фарерскими островами хозяева вели после быстрого автогола Сонни Наттестада на 18-й минуте.

10 минут спустя Махир Мадатов взял дело в свои ноги. Он в середине поля получил мяч, укрыл его корпусом от Халлура Ханссона, развернулся и пошел чуть вперед. Фаререц не сбил Мадатова с ног ударом по голеностопу и сам поскользнулся на газоне.

А лучше бы сбил: Махир поднял голову, бахнул примерно с 25 метров по воротам и попал в дальнюю девятку.

  • Больше забитых мячей в этом матче не было, Азербайджан выиграл у Фарер – 2:0.
  • После пяти туров азербайджанцы остались на втором месте и отстают от Косово на два очка.

Гений из бельгийского подземелья искривил пространство и забил гол по невообразимой дуге

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