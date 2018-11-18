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Артем Дзюба присоединится к сборной России, Константин Рауш не сыграет со Швецией
Есть шанс, что русский бомбардир еще раз отдаст честь Черчесову.
Состав сборной России перед последним матчем Лиги наций со Швецией немного изменился.
Травмированный капитан национальной команды Артем Дзюба восстановился после повреждения колена, полученного в матче РПЛ против ЦСКА, и присоединится к сборной.
«Дзюба выполнил всю лечебно-реабилитационную программу в Москве. Утром [воскресенья, 18 ноября] он проведет еще одну тренировку и вылетит в расположение команды, как и планировалось ранее», – сообщила пресс-служба команды в твиттере.
У России не сыграет защитник Константин Рауш. Он покинул расположение сборной из-за проблем с мышцами шеи и спины и точно не выйдет на поле со Швецией.
- Шведы победили Турцию – 1:0 и сохранили шансы на первое место.
- Для победы в группе Лиги наций России нужно не проиграть скандинавам в Стокгольме. Поражение оставит команду Станислава Черчесова на второй позиции и не пустит ее в плей-офф Лиги B.
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