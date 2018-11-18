Португалия выиграла группу Лиги наций и в 2019-м примет первый финал турнира

УЕФА объявил о том, что Португалия станет хозяйкой первого Финала четырех Лиги наций. Мини-турнир пройдет в июне 2019 года.

Официально европейский союз закрепит это назначение на собрании Исполнительного комитета организации, которое состоится 3 декабря в Дублине. В этот же день чиновники проведут жеребьевку финального чемпионата.

По правилам Лиги наций решающие матчи должны проходить в двух стадионах вместимостью не менее 30 тысяч зрителей и расположенных не более чем в 150 километрах друг от друга. Португальская федерация футбола заявила стадионы «Эштадиу де Драгау» в Порту и «Эштадиу Афонсо Жнрикеша» в Гимараеше.

Португалия выиграла право на проведение финала Лиги наций одновременно с победой в группе. Другими претендентами на Финал четырех были ее соперники за выход в плей-офф Польша и Италия. После нулевой ничьей со «скуадрой адзуррой» португальцы вышли из группы, обошли конкурентов и стали хозяевами мини-турнира.

Последним крупным чемпионатом, проходившим на родине Криштиану Роналду, был Евро-2004.

Португалия не вошла в число 12 стран, которые будут принимать Евро-2020.

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