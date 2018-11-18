Eurosport
Говорите, невозможно принять, подкинуть и забить одним движением? Посмотрите-ка на этого шотландца
Джеймс Форрест – новый король техничных голов.
В матче Лиги наций Шотландия на выезде казнила оставшуюся в меньшинстве Албанию – 4:0.
Особенно удался последний гол. На 67-й минуте Райан Кристи пустил шотландцев в быстрый прорыв передачей на левый фланг. Райан Фрейзер поймал заброс партнера и скинул под удар Джеймсу Форресту.
Форрест отлично подкинул мяч мимо Кастриота Дермаку и с лета смачно засадил в дальний угол.
- 27-летний полузащитник «Селтика» в этой игре сделал дубль и сохранил для Шотландии шансы на первое место в группе C1.
- Албания рано осталась в меньшинстве после удаления Мергима Меврая за удар соперника лбом.
Киперы из стран третьего мира устроили перестрелку – один пропустил от другого от самых ворот
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