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Говорите, невозможно принять, подкинуть и забить одним движением? Посмотрите-ка на этого шотландца

Говорите, невозможно принять, подкинуть и забить одним движением? Посмотрите-ка на этого шотландца
Eurosport

47 мин. назад

Джеймс Форрест – новый король техничных голов.

В матче Лиги наций Шотландия на выезде казнила оставшуюся в меньшинстве Албанию – 4:0.

Особенно удался последний гол. На 67-й минуте Райан Кристи пустил шотландцев в быстрый прорыв передачей на левый фланг. Райан Фрейзер поймал заброс партнера и скинул под удар Джеймсу Форресту.

Форрест отлично подкинул мяч мимо Кастриота Дермаку и с лета смачно засадил в дальний угол.

  • 27-летний полузащитник «Селтика» в этой игре сделал дубль и сохранил для Шотландии шансы на первое место в группе C1.
  • Албания рано осталась в меньшинстве после удаления Мергима Меврая за удар соперника лбом.

Киперы из стран третьего мира устроили перестрелку – один пропустил от другого от самых ворот

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