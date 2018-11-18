Говорите, невозможно принять, подкинуть и забить одним движением? Посмотрите-ка на этого шотландца

В матче Лиги наций Шотландия на выезде казнила оставшуюся в меньшинстве Албанию – 4:0.

Особенно удался последний гол. На 67-й минуте Райан Кристи пустил шотландцев в быстрый прорыв передачей на левый фланг. Райан Фрейзер поймал заброс партнера и скинул под удар Джеймсу Форресту.

Форрест отлично подкинул мяч мимо Кастриота Дермаку и с лета смачно засадил в дальний угол.

27-летний полузащитник «Селтика» в этой игре сделал дубль и сохранил для Шотландии шансы на первое место в группе C1.

Албания рано осталась в меньшинстве после удаления Мергима Меврая за удар соперника лбом.

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