Все электрические голы кровавой мести англичан Хорватии за чемпионат мира
Кейн отправил балканскую сборную в дивизион пониже.
Сборная Англии обыграла в заключительном матче группы A4 Хорватию со счетом 2:1. Обеим командам для гарантированного первого места нужна была победа.
После безголевого первого тайма счет открыли хорваты на 57-й минуте: Крамарич получил мяч в штрафной, накрутил двух соперников и рикошетом от ноги англичанина отправил мяч точно в угол.
Сравняли счет «львы» спустя 20 минут. Лингард отправил мяч в пустые ворота после суматохи в штрафной хорватов.
Победный гол забил Харри Кейн на 85-й минуте, замкнув подачу со штрафного.
- Благодаря победе Англия выиграла группу.
- Хорватия покинула дивизион A, заняв третье место.
- Родоначальники взяли реванш за поражение в полуфинале ЧМ-2018.
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