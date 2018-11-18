Все электрические голы кровавой мести англичан Хорватии за чемпионат мира

Сборная Англии обыграла в заключительном матче группы A4 Хорватию со счетом 2:1. Обеим командам для гарантированного первого места нужна была победа.

После безголевого первого тайма счет открыли хорваты на 57-й минуте: Крамарич получил мяч в штрафной, накрутил двух соперников и рикошетом от ноги англичанина отправил мяч точно в угол.

Сравняли счет «львы» спустя 20 минут. Лингард отправил мяч в пустые ворота после суматохи в штрафной хорватов.

Победный гол забил Харри Кейн на 85-й минуте, замкнув подачу со штрафного.

Благодаря победе Англия выиграла группу.

Хорватия покинула дивизион A, заняв третье место.

Родоначальники взяли реванш за поражение в полуфинале ЧМ-2018.

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