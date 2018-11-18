Twitter

Все электрические голы кровавой мести англичан Хорватии за чемпионат мира

Все электрические голы кровавой мести англичан Хорватии за чемпионат мира
Eurosport

1 час назад

Кейн отправил балканскую сборную в дивизион пониже.

Сборная Англии обыграла в заключительном матче группы A4 Хорватию со счетом 2:1. Обеим командам для гарантированного первого места нужна была победа.

После безголевого первого тайма счет открыли хорваты на 57-й минуте: Крамарич получил мяч в штрафной, накрутил двух соперников и рикошетом от ноги англичанина отправил мяч точно в угол.

Сравняли счет «львы» спустя 20 минут. Лингард отправил мяч в пустые ворота после суматохи в штрафной хорватов.

Победный гол забил Харри Кейн на 85-й минуте, замкнув подачу со штрафного.

  • Благодаря победе Англия выиграла группу.
  • Хорватия покинула дивизион A, заняв третье место.
  • Родоначальники взяли реванш за поражение в полуфинале ЧМ-2018.
Eurosport в Одноклассниках

Подписывайся на Eurosport.ru в Одноклассниках

По теме

Лига наций

Результаты

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - Показательный танец Степановой и Букина: Александра без раздеваний сразу вышла в бюстгальтере

03:56
Популярные видео
Исторический прыжок Климова, принесшего первую победу России на КМ
1 371 просмотров1 ч
Мистика в финале: Трамп и О’Салливан подряд не забили легчайший шар
2 618 просмотров2 ч
А еще вам может понравиться