Модрич стар, Кейн – суперстар. 4 вывода по боевику от Англии и Хорватии

Кейн – идеальный лидер новой Англии

Перед решающей игрой с Хорватией Англия провела товарищеский матч с США, чтобы попрощаться с Уэйном Руни. Провожая Шрека, люди с огромной любовью и каплей сожаления говорили: «Ушел последний из поколения неудачников». Теперь вместо Уэйна Англию тащит Кейн – тоже форвард и капитан. И неудачник, но с приставкой 2.0. Отличие Харри от предшественников в том, что после его неудач обязательно следует везение. Достаточно всего лишь продолжать ошибаться.

Матч с хорватами был для англичан, как прогулка по доске у пиратов: с одной стороны заточки в руках английских медиа, с другой – пучина вылета из элиты Лиги наций. Поэтому с первых же секунд хозяева вдавливали вице-чемпионов в их штрафную, разрывая фланги на куски. Первые 20 минут игры Англия провела образцово: у своих ворот был только один полумомент, а ворота Калинича подвергались ковровой бомбардировке от Стерлинга, Рэшфорда и Кейна. У Харри были самые перченые моменты – особенно, когда Калинич вышел из штрафной и подарил мяч Кейну. Но Харри дважды пробил в сторону ворот, и оба раза гости отбились. За несколько минут до это капитан с пары метров не попал в пустой угол.

А во втором тайме Хорватия вовсе забила максимально обидный и позорный гол, когда один Крамарич в центре штрафной унизил троих защитников и перекинул Пикфорда. По доске Англия приблизилась к журналистам с заточками – первым бы зарезали остротами Кейна, который регулярно отдавал блестящие пасы, а через мгновение порол идеальные моменты. За 12 минут до конца игры Англия висела уже на другом конце доски, готовясь к вылету в Лигу Б.

Харри получил второй момент, чтобы забить в пустой ближний угол, но снова запорол шанс. Но на то Кейн и неудачник 2.0: там, где косолапость Руни заканчивалась ничем, у Харри получился голевой пас, и Лингард забил самый легкий гол в карьере. А еще через семь минут Кейн лично спас Англию от казни: после идеального прострела со штрафного капитан сборной в отчаянном прыжке воткнул мяч в угол. Видимо, «трем львам» физически необходимо оказаться на грани пропасти и прослыть неудачниками, чтобы потом взлететь еще выше – победа над Хорватией принесла Англии первое место в группе и выход в плей-офф Лиги наций.

Модрич больше не вытягивает Хорватию в одиночку

Игра Луки на чемпионате мира для многих стала откровением. Встречались даже люди, которые удивлялись, что плеймейкеру «Реала» уже 33 года – настолько свежим и энергичным он был летом 2018-го. Но очевидно, что чемпионат мира оказался пиком не только в карьере Модрича, но и высшей точкой его физической формы – Лука стал лидером по пробегу на турнире в России (72,3 км).

После чемпионата мира за Хорватию играет уже другой Модрич – завершающий карьеру. И против Англии это было особенно хорошо заметно. Лука лишь раз неточно пробил и сделал только два обостряющих паса. Лучше всего плеймейкеру удавались длинные пасы в стиле Пирло – пять из девяти достигли партнеров. Но против рослых англичан был только один Крамарич – особого толка в переводах Луки все равно не было.

Лука Модрич в окружении англичанGetty Images

Кроме того, рядом не было Ракитича, а Влашич и Брозович не в состоянии разделить функции локомотива в центре поля. У Модрича больше нет сил тащить Хорватию в одиночку – команде придется меняться.

Судьба наказала Ловрена за самолюбование

За финалистов чемпионата мира играет защитник, входящий в топ-5 лучших дефов мира – Деян Ловрен. Это по мнению самого Ловрена. Хорват получил много комплиментов за игру на ЧМ, в том числе от Юргена Клоппа, и возгордился. Говорят, что звездной болезни не бывает: добившись успеха, человек просто перестает скрывать то, что у него внутри. Так Ловрен перед матчем с Испанией вдруг назвал себя одним из лучших в мире, уточнив, что даже Серхио Рамос ошибается чаще него. Испанец наезд проглотил – Серхио понимает, что хорват обижен на него за финал Лиги чемпионов и травму Салаха.

Но в игре с Испанией Ловрен продолжил свою линию – бил Рамоса при любом удобном случае. А после победы запустил прямой эфир в инстаграме и начал харахориться: «Здорово ему локтем засадил! Поговори теперь, дружище! Испания – сосунки!». Ловрен тыкал во флаг Хорватии на футболке, ковырял испанский флаг и кричал: «Только Хорватия – достойная команда! Осталось разобраться с Англией и выйти в плей-офф, как цари!». Результат видели все. А мораль простая: даже если ты добился успеха, веди себя прилично – за ним может последовать провал, а ты будешь выглядеть идиотом.

Лига наций – лучшая идея УЕФА за долгое время

«Это было невероятно. Никогда не видел «Уэмбли» таким в матчах за сборную Англии. Мы хотели заставить всех испытывать чувство гордости. Уверен, болельщикам понравилась эта победа», – восторгался Кейн после матча с Хорватией. Это был ноябрь-2018 – всего лишь через четыре месяца после чемпионата мира. Если бы не Лига наций, мы сейчас наслаждались бы матчами Испания – Албания, Англия – Армения, Хорватия – Македония. Но вместо скучнейшей рутины, в которую превратился отбор на европейский мэйджор, мы получили зарубы уровня самого чемпионата мира.

Перед началом нового турнира мало кто понимал, как это вообще работает, что там за лиги, и в чем интерес смотреть на группы из трех команд. Но оказалось, креативщики УЕФА попали в цель, если уже в первом розыгрыше турнира и футболистов, и болельщиков захлестывают такие эмоции.

Англия – Хорватия – 2:1

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