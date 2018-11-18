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Два трудовых гола белорусов, которые подняли их из низшего дивизиона Лиги наций

Два трудовых гола белорусов, которые подняли их из низшего дивизиона Лиги наций
Eurosport

14 мин. назад

Повержен Сан-Марино.

Сборная Белоруссии обыграла Сан-Марино в гостевом матче шестого тура Лиги наций со счетом 2:0.

Парни в красных футболках открыли счет уже на восьмой минуте. После длительного владения около штрафной хозяев Станислав Драгун получил мяч и катнул его в угол.

На восьмой минуте, но уже второго тайма удвоил преимущество белорусов Антон Сарока, замкнувший прострел во вратарскую.

  • Белорусы набрали 14 очков и выиграли группу, поднявшись в лигу C.
  • Люксембург отстал от восточноевропейцев на 4 балла.
  • Белоруссия – единственная команда, не пропустившая ни гола в Лиге наций-2018/19.
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