Два трудовых гола белорусов, которые подняли их из низшего дивизиона Лиги наций
Повержен Сан-Марино.
Сборная Белоруссии обыграла Сан-Марино в гостевом матче шестого тура Лиги наций со счетом 2:0.
Парни в красных футболках открыли счет уже на восьмой минуте. После длительного владения около штрафной хозяев Станислав Драгун получил мяч и катнул его в угол.
На восьмой минуте, но уже второго тайма удвоил преимущество белорусов Антон Сарока, замкнувший прострел во вратарскую.
- Белорусы набрали 14 очков и выиграли группу, поднявшись в лигу C.
- Люксембург отстал от восточноевропейцев на 4 балла.
- Белоруссия – единственная команда, не пропустившая ни гола в Лиге наций-2018/19.
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