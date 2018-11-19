Героический камбэк Швейцарии, которая оставила вне плей-офф забронзовевших бельгийцев

Швейцария обыграла в заключительном матче Лиги наций Бельгию со счетом 5:2.

Бельгийцы открыли счет на второй минуте: Торган Азар, воспользовавшись рикошетом от игрока в красном, расстрелял голкипера.

Он же спустя 15 минут удвоил преимущество гостей ударом с линии штрафной.

Отыграл один мяч Родригес ударом с точки на 26-й минуте.

А спустя пять минут Сеферович восстановил равновесие.

Вышли вперед «крестоносцы» еще до перерыва – все тот же Сеферович вогнал мяч в сетку после прострела Фернандеша.

62-я минута. Навес Шачири, удар Эльведи и счет 4:2.

Довершил разгром Бельгии Сеферович, оформивший хет-трик красивым кивком головы.

Швейцария набрала 9 очков и по личным встречам опередила Бельгию в группе.

Ранее в следующую часть в элитном дивизионе прошли Португалия и Англия. Последнюю путевку заочно разыграют Франция и Голландия, которой нужно не проиграть Германии.

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