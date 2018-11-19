Twitter

Героический камбэк Швейцарии, которая оставила вне плей-офф забронзовевших бельгийцев

Героический камбэк Швейцарии, которая оставила вне плей-офф забронзовевших бельгийцев
Eurosport

1 час назад

Порадовали зрителей огненной игрой.

Швейцария обыграла в заключительном матче Лиги наций Бельгию со счетом 5:2.

Бельгийцы открыли счет на второй минуте: Торган Азар, воспользовавшись рикошетом от игрока в красном, расстрелял голкипера.

Он же спустя 15 минут удвоил преимущество гостей ударом с линии штрафной.

Отыграл один мяч Родригес ударом с точки на 26-й минуте.

А спустя пять минут Сеферович восстановил равновесие.

Вышли вперед «крестоносцы» еще до перерыва – все тот же Сеферович вогнал мяч в сетку после прострела Фернандеша.

62-я минута. Навес Шачири, удар Эльведи и счет 4:2.

Довершил разгром Бельгии Сеферович, оформивший хет-трик красивым кивком головы.

  • Швейцария набрала 9 очков и по личным встречам опередила Бельгию в группе.
  • Ранее в следующую часть в элитном дивизионе прошли Португалия и Англия. Последнюю путевку заочно разыграют Франция и Голландия, которой нужно не проиграть Германии.
Eurosport в Одноклассниках

Подписывайся на Eurosport.ru в Одноклассниках

По теме

Лига наций

Результаты

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - Показательный танец Степановой и Букина: Александра без раздеваний сразу вышла в бюстгальтере

03:56
Популярные видео
Исторический прыжок Климова, принесшего первую победу России на КМ
3 769 просмотров6 ч
Мистика в финале: Трамп и О’Салливан подряд не забили легчайший шар
5 444 просмотров7 ч
А еще вам может понравиться