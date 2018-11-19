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Маркус Берг: «В перерыве матча с Турцией судья сказал, что если фол был, то даст нам 2 пенальти»

Берг: «В перерыве матча с Турцией судья сказал, что если фол был, то даст нам 2 пенальти»
Eurosport

12 мин. назад

Договорился с рефери.

Форвард сборной Швеции Маркус Берг прокомментировал назначенный и неназначенный пенальти в матче Лиги наций против Турции (1:0).

«Для меня очевидно, что в первом тайме в штрафной было нарушение. Был небольшой контакт, но соперник споткнулся и зацепил меня. Я думаю, это чистый пенальти, у меня был бы хороший момент. Видимо, судья посчитал, что защитника зацепил я. В перерыве я с ним поговорил, и он сказал: «Если фол был, то во втором тайме дам вам два пенальти». Один он поставил.

Не знаю, помогла ли нам моя беседа с судьей. Другой пенальти тоже был чистым. Мы заработали один из двух, хотя могли пробить и два», – цитирует Берга Aftonbladet.

  • Благодаря победе над Турцией Швеция сохранила шансы на выход в плей-офф.
  • Решающая игра со сборной Россией состоится 20 ноября. «Тре Крунур» устроит только победа.
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