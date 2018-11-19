«Из-за Пепа Гвардиолы мы решили, что контроль мяча важнее всего». Легенда сборной ФРГ нашел крайнего

Бывший защитник сборной ФРГ Ханс-Петер Бригель поделился мнением о последних неудачах сборной Германии.

«Мы больше не следуем простому принципу, что результат в футболе важнее, чем контроля мяча. После прихода в «Баварию» Пепа Гвардиолы что-то изменилось. У нас сложилось впечатление, что для победы необходимо владеть мячом 75% игрового времени, но простого контроля не хватит для достижения результата.

Недавняя история и победа Франции на ЧМ показывают, что можно побеждать, отдавая мяч сопернику и владея им меньше 50%», – цитирует Бригеля Bulinews.

Гвардиола руководил мюнхенцами с 2013 по 2016 год.

Сборная Германии провалила ЧМ-2018, впервые в истории заняв последнее место в группе, и вылетела из сильнейшего дивизиона Лиги наций.

Бригель – победитель Евро-1980, вице-чемпион ЧМ-1982 и ЧМ-1986.

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