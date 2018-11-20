Швеция – Россия: перед матчем группы 2 Лиги наций в Стокгольме

Сборная России испытывает огромные проблемы с составом и очень бы хотела отправиться в Стокгольм без турнирной мотивации. Но Швеция победила Турцию (1:0) и сохранила шансы на первое место – для этого желто-синим нужна победа. Любой другой результат выведет в дивизион А именно Россию.

Ранее команды встречались в Калининграде и не забили ничего. Тогда Черчесову досталось за отсутствие яркой атаки и сухую игру. Во вторник за аналогичный результат Станислава никто не упрекнет: чужое поле, травмы и запредельная мотивация склоняют в пользу шведов.

Форма

Сборная России классно выступает в Лиге наций – две сочные победы на Турцией и солидная ничья со Швецией. Немного портит форму команде крупное поражение в товарняке от немцев (0:3), но этому есть два объяснения.

Во-первых, Черчесов приучил, что в контрольных играх Россия еле дышит и усыпляет бдительность конкурентов. Вспомните матчи перед ЧМ.

Во-вторых, потери в составе ужасающие: беда с крайними защитниками (вылетели четыре главных претендента), сломался герой Черышев, на грани моторный Зобнин, даже Дзюба барахлит. В общем, с немцами было не до красивой игры.

Кто посмотрит матч по ТВ

У хозяев может случиться всего одна потеря, но серьезная. Травму в игре с Турцией получил Виктор Линделёф – в воскресенье он пропустил тренировку. В понедельник игрок «МЮ» вернулся в общую группу, но тренер Андерссон отметил, что все решится перед игрой.

Аналогичный вопрос решит Черчесов – у него не до конца поправившийся Дзюба. Возможно, в любом другом случае Станислав оставил бы Артема в запасе, но не сейчас – проблемы с составом катастрофические. Из-за повреждений в решающей игре не выступят Смольников, Фернандес, Рауш, Гранат, Петров, Ахметов, Головин, Черышев и Кудряшов.

Еще по решению тренера и из-за риска травм в Швецию не полетели Кутепов, Зобнин, Смолов и Дзагоев. Черчесов выберет банально из всех оставшихся в живых.

Кто что сказал

Янне Андерссон, главный тренер сборной Швеции: «Я доволен победой на Турцией и тем, как мы провели матч. Думаю, мы вернулись к уровню чемпионата мира. Счет всего 1:0, но вы видели, как мы атаковали и создавали моменты. Я доволен, что мы сделали важный шаг». (Aftonbladet)

Станислав Черчесов, главный тренер сборной России: «Проанализировали матч с Германией, поговорили с ребятами. Посмотрели шведов, посмотрим еще. Подготовка идет полным ходом. Тех, кого нельзя выставить, мы не выставим – они покинули расположение, а так все идет своим чередом. Попробовали новые связки, которые, надеюсь, нам помогут.

Турция делает ставку на индивидуальные качества, Швеция – на командную игру. Еще различие – шведы стабильны. И по системе, и по организации, и по уровню каждого проведенного матча». («СЭ»)

Лицом к лицу

Ранее Россия и Швеция провели 9 очных встреч: у скандинавов 3 победы и 4 ничьи.

На ЧМ-2018 обе команды дошли до четвертьфинала: Россия вылетела от Хорватии, Швеция – от Англии.

В первом матче сборные не забили ни одного мяча и нанесли в створ ворот всего 3 удара.

Тогда в основном составе России вышли 5 футболистов, которые точно не сыграют в Стокгольме.

Перед очным матчем разница мячей в пользу России: 4-1 против 3-3.

В рейтинге ФИФА за октябрь Швеция занимает 17-е место – это падение на две строчки.

Россия поднялась на 5 пунктов и занимает 41-ю позицию.

Георгий Джикия (Россия), Маркус Берг (Швеция)Getty Images

В центре внимания

Покажет класс

Россия точно приедет в Швецию, чтобы хорошенько отобороняться. Состав не позволит Черчесову сыграть в атаку, но Саламыч и так не собирался на нее ставить. Многое зависит от центра поля, где не будет Зобнина, но найдется Газинский. В сборной краснодарский бык надежен, а еще отлично знает Классона – главного игрока нынешней Швеции. Юрий раскусит опасного одноклубника и перекроет острые передачи в штрафную.

Обделается

Если Газинский и остальные выключат Классона, то Берг останется без мяча – в этой ситуации он не опасен. Джикия и Нойштедтер закроют Ибрагимовича на минималках, а ошибки в игре с Германией не должны смущать – эти парни свое дело знают.

Сборная ШвецииGetty Images

Котировки букмекеров

Шведы – явные фавориты у контор. «Тре Крунур» воспользуются домашним полем и травмами соперника. Но для любителей усов надежды есть специальная ссылочка.

Победа Швеции: 1,95

Ничья: 3,32

Победа России: 4,3

Ориентировочные составы

Швеция

Россия

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