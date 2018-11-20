Сборные Германии и Голландии сошлись в заключительном матче группы А1. «Оранжевым» хватило бы ничьей для выхода в полуфинал, в то время как немцы при любых раскладах вылетали в Лигу В. Но экс-чемпионы мира твердо решили сорвать праздник принципиальному сопернику, а заодно искупиться перед родными трибунами за проваленный 2018-й, уместивший в себя ранний вылет с ЧМ и антирекорд по поражениям за год. Все эти факторы вылились в лучший матч осени.

Уже на 9-й минуте Тимо Вернер сотворил шедевр: получил пас в 25 метрах от ворот, прокинул себе мяч головой и после отскока пробил с лета, чем заставил Яспера Силлессена выбросить белый флаг.

Спустя всего 10 минут Лерой Сане откликнулся на пас из глубины от Тони Крооса, но не принял сразу мяч, чем, казалось, сорвал атаку. Но уже через мгновение немец пробил из-под защитника, а рикошет довершил черное дело. Сане еще раз передал привет Йоахиму Лёву, который весной зачем-то не позвал «горожанина» в Россию.

Вплоть до 85-й минуты немцы были ближе к разгрому, нежели голландцы – к спасению. До конца первого тайма команда Роналда Кумана вообще не создала ни единого полумомента. Германия превосходила соперника по ударам (7-3), ударам в створ (4-0), но меньше владела мячом – прав был Ханс-Петер Бригель.

Даже во втором тайме преимущество бундестим было пусть уже не таким подавляющим, но вполне осязаемым. Все перевернулось в одно мгновение. На 85-й минуте бывший спартаковец Куинси Промес возродил надежды «оранье» шикарным ударом с разворота. Это был всего лишь пятый и безоговорочно важнейший гол Куинси за национальную команду.

Голландия поверила в себя, бросилась вперед, и на 91-й минуте гости были вознаграждены. При попытке выбить мяч немецкий защитник сделал скидку на Вирджила ван Дейка, и капитан «оранье» казнил соперника.

Счет 2:2 вывел Голландию в полуфинал. «Оранжевые», пропустившие Евро-2016 и ЧМ-2018, унизили в группе двух последних чемпионов мира – немцев и французов. Вот как это триумф стал возможен. В полуфинале Лиги наций помимо голландцев сыграют Швейцария, Португалия и Англия, а все три призера ЧМ-2018 – Франция, Хорватия и Бельгия – завершили турнир.

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