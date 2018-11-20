Вирджил ван Дейк утешил арбитра, у которого незадолго до матча Германия – Нидерланды умерла мама

Матч Лиги наций Германия – Нидерланды 19 ноября завершился вничью (2:2). «Оранжевые» вышли в полуфинал турнира.

Однако не для всех вечер получился положительно-насыщенным. У главного арбитра встречи румына Овидиу Хацегана не так давно скончалась мать – после финального свистка мужчина не удержал рвущиеся наружу эмоции. К нему подошел футболист сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк и отечески прижал к себе.

«Он рассказал, что некоторое время назад умерла его мама, расстроился и заплакал. Я его утешил и сказал, что он хорошо отсудил матч. Это, конечно, мелочь, но, надеюсь, я хотя бы чем-то помог», – прокомментировал случившееся Вирджил.

Овидиу Хацегану 38 лет. Он получил статус арбитра ФИФА в 2008-м.

В 2016 году румын судил матчи чемпионата Европы.

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